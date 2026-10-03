L'autre vedette du bord, c'est le SXI, une caméra sensible aux rayons X dits « mous », les moins énergétiques de cette lumière invisible. C'est le principal apport de l'Europe à un satellite construit à quatre mains. La Chine a en effet fourni la plateforme, le socle qui fait vivre l'engin, ainsi que les trois autres instruments, et elle le pilote en orbite. L'ESA a livré le module qui accueille trois des quatre instruments, le lanceur et les installations d'assemblage et de test, tout en participant à UVI et aux opérations. Pour vérifier que SXI fonctionnait, les équipes l'ont d'abord braquée sur Cassiopée A, les restes d'une étoile explosée, et l'essai est concluant. Mais tournée vers la Terre, la caméra capte trop de lumière parasite, qui voile ce qu'elle doit observer.