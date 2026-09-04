Bonne nouvelle pour l'Observatoire européen austral (ESO), qui a confirmé jeudi le succès des toutes premières observations de MOONS, son tout nouvel instrument scientifique. Prenez peu ou prou mille fibres optiques, deux spectrographes jumeaux et un bain d'azote liquide qui peut descendre jusqu'à -233 degrés, et voilà la recette de cet appareil hors norme, fruit de plusieurs années de travail collectif entre ingénieurs européens et chiliens. Profitant de la puissance de collecte de l'un des grands miroirs du VLT (le Very Large Telescope), MOONS a capté ses premières données, en scrutant justement des étoiles nichées dans le plan poussiéreux de notre galaxie. Une prouesse qui ouvre la voie à une cartographie inédite de la Voie lactée, mais aussi à l'étude des confins les plus lointains de l'Univers.