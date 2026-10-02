Sur l’OLED, le rapport de force reste toutefois différent. En 2025, les fabricants sud-coréens détenaient encore 68,7 % du marché mondial, contre 31,2 % pour leurs concurrents chinois. L’avance tient, mais elle reste fragile. Ahn Chan-jong, du ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, estime que l’écart technologique en OLED se maintient autour de 1,3 an depuis 2023. Dans ses propos relayés par The Elec, il estime que, faute de poursuivre les efforts en R&D, les groupes coréens pourraient être rattrapés en moins d’un an.