Une voiture connectée n'a pas besoin de téléphone pour échanger avec des serveurs. Elle dispose de sa propre connexion et des services intégrés, comme la navigation ou Spotify. Les chercheurs ont branché chaque voiture sur leur Wi-Fi. Le trafic est chiffré et les voitures rejettent les faux certificats des chercheurs : impossible de lire les messages. Le trafic est chiffré : seuls restent visibles les adresses contactées, le volume de données et le moment des envois.

Au total, la Model 3 contacte 34 traqueurs (des domaines liés à la publicité, au suivi ou à l'analyse) contre 23 pour le Cybertruck. La Buick Envista et la Mercedes EQS n'envoient de leur côté que des données à leur constructeur. Comme l'eSIM du constructeur rend le réseau mobile inaccessible, l'équipe a enfermé 11 véhicules électriques dans une tente de Faraday, qui bloque les ondes. Certains ont alors basculé sur le Wi-Fi, révélant 27 traqueurs de plus pour la Model 3 et 14 pour le Cybertruck.