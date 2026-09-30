Le principe a déjà été testé avec Chrome, sur une sélection de sites hébergés par Cloudflare et auprès de la moitié des utilisateurs de sa version bêta. Des milliards de ces certificats ont été servis, et l'ouverture d'une connexion a pris en médiane 105 millisecondes au lieu de 116, soit 9 % de gagné. Cloudflare reconnaît que ce bonus vient surtout de la suppression des certificats intermédiaires, ces maillons qui relient habituellement un site à sa racine. Le test reposait en outre sur des signatures classiques : avec de vraies signatures post-quantiques, bien plus lourdes, l'entreprise s'attend à un écart encore plus net. La prochaine étape consiste à obtenir l'aval du nouveau programme de Chrome réservé aux certificats résistants au quantique. Une interrogation demeure : l'acteur qui voit déjà transiter plus de 20 % des requêtes mondiales peut-il diversifier le web sans accroître son propre poids ?