Alors que faire ? Le G7 identifie cinq priorités, à mi-chemin entre pédagogie et politique publique, peut-on dire. D'abord, il faut sensibiliser. Trop d'organisations rangent encore le risque quantique tout en bas de leur liste de préoccupations, derrière les menaces cyber du quotidien, qui on a pu le constater, font certes de gros dégâts. Le G7 rappelle qu'il s'agit avant tout d'un risque économique et business, pas seulement d'une affaire de cryptographes, d'où l'importance des campagnes, guides techniques et formations. Vient ensuite l'élaboration de stratégies nationales, censées à la fois stimuler l'offre de produits post-quantiques et encourager leur adoption, en cohérence avec les politiques de cybersécurité et de protection des données déjà en place. Sur le terrain, le G7 conseille une méthode progressive et fondée sur les risques, qui est de commencer par un inventaire des actifs cryptographiques, cartographier les dépendances, puis bâtir un plan de transition. L'autre astuce pour limiter la facture consiste à privilégier des équipements déjà compatibles PQC lors des renouvellements classiques plutôt que de tout remplacer d'un coup.