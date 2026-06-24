STMicroelectronics vient de dévoiler le ST54M, présenté comme la première puce sécurisée au monde combinant NFC, eSIM et cryptographie post-quantique dans un seul composant destiné aux téléphones et appareils mobiles.
On n'arrête plus STMicroelectronics. À peine 48 heures après avoir présenté un capteur LiDAR 3D qui tient dans à peine treize petits millimètres, l'entreprise franco-italienne fait une annonce ce mercredi 24 juin 2026 qui s'adresse d'abord aux ingénieurs, mais qui concerne tous les utilisateurs de smartphones. Parce que les ordinateurs quantiques ne lisent pas encore vos SMS, mais que l'industrie préfère ne pas attendre que ce soit le cas STMicroelectronics a présenté le ST54M, une puce sécurisée intégrant pour la première fois un accélérateur hardware dédié à la cryptographie post-quantique. NFC, eSIM et sécurité de nouvelle génération cohabitent dans un composant de moins de quatre millimètres de côté.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Vos paiements mobiles bientôt protégés contre les ordinateurs quantiques grâce à cette puce de STMicroelectronics
Derrière l'acronyme ST54M, on retrouve une architecture particulièrement dense. Le composant du Franco-italien STMicroelectronics réunit dans un seul die (le cœur physique de la puce) deux blocs distincts : un contrôleur NFC, et un élément sécurisé certifié EAL5+/EAL6+, l'une des accréditations les plus exigeantes du secteur. Le premier gère toutes les communications sans contact, le second héberge les données sensibles, à savoir les paiements, les titres de transport, les clés de voiture, ou encore l'identité numérique. La cible ne se limite d'ailleurs pas aux smartphones, puisque les montres connectées et wearables font aussi partie du programme.
À ces fonctions s'ajoute le support de l'eSIM, la carte SIM embarquée qui s'est désormais bien imposée chez les opérateurs. Les fabricants d'appareils peuvent ainsi s'appuyer sur une seule puce pour gérer à la fois services bancaires, connectivité réseau, documents d'identité et accès sans contact, avec à la clé un gain en compacité et en consommation d'énergie. Un argument de poids pour des appareils qui cherchent à faire toujours plus dans des espaces toujours plus réduits.
Côté radio, le ST54M ne lésine pas sur la puissance. Son contrôleur NFC peut délivrer jusqu'à 3 watts grâce à un convertisseur DC/DC interne, un niveau rarement atteint dans ce type de composant. On a du coup une portée améliorée et une compatibilité renforcée avec des antennes miniaturisées ou les châssis métalliques de téléphones premium. Et comme nous le disions un peu plus haut, la puce ouvre aussi la porte à des usages plus avancés, comme le terminal de paiement mobile, la recharge sans fil NFC ou la gestion sécurisée de clés de voiture numériques via une interface UWB conforme au standard CCC Digital Key Release 3.0.
La cryptographie post-quantique s'invite dans vos appareils mobiles, et ce n'est que le début
La vraie rupture du ST54M, c'est son accélérateur matériel de cryptographie post-quantique. On sait que lorsqu'ils atteindront leur pleine maturité, les ordinateurs quantiques pourraient briser les algorithmes de chiffrement qui sécurisent aujourd'hui vos paiements, votre identité ou vos échanges en ligne. STMicroelectronics choisit ici d'anticiper, plutôt que de subir.
Sur le plan technique, la puce intègre un accélérateur dédié baptisé KECCAK (un bloc de calcul spécialisé, câblé directement dans le silicium) conçu pour exécuter les algorithmes ML-KEM et ML-DSA, deux standards post-quantiques normalisés par le NIST américain en 2024. Concrètement, ML-KEM sécurise l'échange de clés de chiffrement, cette poignée de main invisible qui s'établit chaque fois que vous payez ou vous authentifiez ; tandis que ML-DSA garantit l'authenticité des signatures numériques, assurant qu'un document ou une transaction n'a pas été falsifié. Le fait que tout cela soit géré en hardware, et non en logiciel, rend le système à la fois plus rapide et plus difficile à attaquer physiquement. Et pour ne pas brusquer les écosystèmes existants, le ST54M est conçu pour fonctionner d'abord en mode hybride, en combinant cryptographie classique et post-quantique en parallèle, avant un basculement complet lorsque l'industrie sera prête.
Pour commercialiser une telle puce auprès des banques, des gouvernements ou des opérateurs de transport, les certifications sont indispensables. Les Critères Communs (EUCC, CC 2022) sont par exemple le passeport de sécurité reconnu au niveau européen pour les composants sensibles, une sorte de validation qui prouve que le produit a été testé et audité contre les attaques les plus avancées. L'accréditation EMVCo, elle, est le sésame du secteur du paiement, car sans elle, il est impossible d'être accepté par les réseaux bancaires internationaux. Ces deux certifications sont attendues pour juillet 2026, date à laquelle la production démarrera également.
Des échantillons sont d'ores et déjà entre les mains des industriels pour démarrer les intégrations. STMicroelectronics prend ainsi de l'avance, puisqu'aux alentours de 2030, ces standards post-quantiques devraient devenir obligatoires pour l'ensemble du marché. Une échéance que les fabricants de smartphones devront anticiper bien en amont.