Sur le plan technique, la puce intègre un accélérateur dédié baptisé KECCAK (un bloc de calcul spécialisé, câblé directement dans le silicium) conçu pour exécuter les algorithmes ML-KEM et ML-DSA, deux standards post-quantiques normalisés par le NIST américain en 2024. Concrètement, ML-KEM sécurise l'échange de clés de chiffrement, cette poignée de main invisible qui s'établit chaque fois que vous payez ou vous authentifiez ; tandis que ML-DSA garantit l'authenticité des signatures numériques, assurant qu'un document ou une transaction n'a pas été falsifié. Le fait que tout cela soit géré en hardware, et non en logiciel, rend le système à la fois plus rapide et plus difficile à attaquer physiquement. Et pour ne pas brusquer les écosystèmes existants, le ST54M est conçu pour fonctionner d'abord en mode hybride, en combinant cryptographie classique et post-quantique en parallèle, avant un basculement complet lorsque l'industrie sera prête.