Un Skill peut contenir une série d’instructions, mais aussi des documents servant de référence. On peut, par exemple, lui apprendre à préparer systématiquement un ordre du jour selon une structure donnée, à reformuler des textes dans un style particulier ou à créer des fiches produits toujours présentées de la même manière.

La création peut se faire directement en décrivant son besoin à Gemini ou depuis la rubrique dédiée dans les paramètres. Une fois enregistré, le Skill peut être appelé avec le caractère « / ». Gemini peut également décider de l’utiliser automatiquement lorsqu’il estime qu’il correspond à la demande.

Plus intéressant, plusieurs Skills peuvent être combinés dans une même conversation. Il devient donc possible d’appliquer simultanément des règles de ton, de mise en forme ou de méthode plutôt que de construire un énorme prompt à chaque nouvelle tâche.

Tout n’est cependant pas encore compatible. Les Skills ne fonctionnent pas encore avec Canvas (l'espace de création et d’édition de Gemini) ni Deep Research (fonction de recherche approfondie). Leur accès gratuit ne débloque par ailleurs pas Gemini Spark ni les tâches et programmations associées.

Signalons par ailleurs que le déploiement des Skills reste progressif et concerne pour l’instant les utilisateurs d’au moins 18 ans connectés à un compte Google personnel avec l’option « Conserver l’activité » activée. Les comptes professionnels et scolaires devront encore patienter.