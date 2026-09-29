Google ouvre les Skills de Gemini aux comptes gratuits. Ces consignes réutilisables permettent de retrouver automatiquement un style, un format ou une méthode de travail d’une conversation à l’autre, sans repartir de zéro à chaque fois.
Le géant du Web donne accès aux Skills de Gemini, appelés à remplacer les Gems, aux utilisateurs d’un compte Google personnel sans abonnement payant. Le concept des Skills est super simple : ils ont pour but de transformer les longues consignes que l’on répète régulièrement en instructions prêtes à resservir.
De quoi gagner du temps lorsqu’on demande souvent à Gemini de rédiger le même type de document, d’adopter un ton précis ou de suivre une méthode particulière.
Un Skill pour conserver ses habitudes de travail
Un Skill peut contenir une série d’instructions, mais aussi des documents servant de référence. On peut, par exemple, lui apprendre à préparer systématiquement un ordre du jour selon une structure donnée, à reformuler des textes dans un style particulier ou à créer des fiches produits toujours présentées de la même manière.
La création peut se faire directement en décrivant son besoin à Gemini ou depuis la rubrique dédiée dans les paramètres. Une fois enregistré, le Skill peut être appelé avec le caractère « / ». Gemini peut également décider de l’utiliser automatiquement lorsqu’il estime qu’il correspond à la demande.
Plus intéressant, plusieurs Skills peuvent être combinés dans une même conversation. Il devient donc possible d’appliquer simultanément des règles de ton, de mise en forme ou de méthode plutôt que de construire un énorme prompt à chaque nouvelle tâche.
Tout n’est cependant pas encore compatible. Les Skills ne fonctionnent pas encore avec Canvas (l'espace de création et d’édition de Gemini) ni Deep Research (fonction de recherche approfondie). Leur accès gratuit ne débloque par ailleurs pas Gemini Spark ni les tâches et programmations associées.
Signalons par ailleurs que le déploiement des Skills reste progressif et concerne pour l’instant les utilisateurs d’au moins 18 ans connectés à un compte Google personnel avec l’option « Conserver l’activité » activée. Les comptes professionnels et scolaires devront encore patienter.
Les Gems vont progressivement leur céder la place
Cette ouverture prépare aussi un petit ménage dans l’écosystème Gemini. Google prévoit de migrer automatiquement les Gems des comptes personnels vers les Skills à partir de novembre.
Le principe n’est pas entièrement nouveau dans le secteur. Anthropic propose déjà des Skills avec Claude, y compris sur son offre gratuite. OpenAI en propose également dans ChatGPT, mais leur accès reste pour l’instant limité à certains comptes Business, Enterprise, Healthcare et Edu.
Google ajoute toutefois un argument intéressant : la possibilité d’importer des Skills créés sur d’autres plateformes (upload d'un fichier SKILL.md). Ceux qui ont déjà passé du temps à façonner leur assistant ne sont donc pas forcément condamnés à tout recommencer.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
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