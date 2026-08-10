Les Skills, en revanche, ne sont pour l'instant disponibles que pour les abonnés Google AI Pro ou Ultra, dans le cadre de Gemini Spark. Si Google venait à supprimer les Gems sans rendre les Skills accessibles à tous, une partie des utilisateurs se retrouverait donc privée de ces outils de personnalisation. À moins bien sûr, de souscrire un abonnement payant.