La fin d'une fonction gratuite dans Gemini au profit d'une fonction payante ? Dès le 20 octobre 2026, Google pourrait mettre un germe aux Gems, de son assistant Gemini. Toutefois, la fonction pourrait être facturée.
Une information découverte dans l’application web de Gemini suggère que Google pourrait mettre fin au support des Gems le 20 octobre prochain. Cette fonctionnalité, accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Gemini, permet de créer des versions personnalisées de l’assistant IA pour des usages spécifiques, comme l’apprentissage d’un langage de programmation ou d’une langue étrangère.
La découverte faite dans le code de l'appli
C'est le site Testing Catalog qui a fait cette découverte. Ses équipes ont trouvé l'information dans l'application web Gemini, jusqu'ici masqué derrière un feature flag, c'est-à-dire une option non activée par défaut. Selon ce message, Google prévoit de retirer les Gems le 20 octobre et invite les utilisateurs à sauvegarder leur contenu ou à le recréer sous forme de Skills.
Mais alors, entre Gems et Skills, quelle est la différence ? Pour rappel, les Gems sont des versions personnalisées de Gemini, configurées pour répondre à des besoins spécifiques. Elles sont actuellement accessibles à tous les utilisateurs de Gemini, y compris ceux disposant d'un compte gratuit.
Les Skills, en revanche, ne sont pour l'instant disponibles que pour les abonnés Google AI Pro ou Ultra, dans le cadre de Gemini Spark. Si Google venait à supprimer les Gems sans rendre les Skills accessibles à tous, une partie des utilisateurs se retrouverait donc privée de ces outils de personnalisation. À moins bien sûr, de souscrire un abonnement payant.
Toujours quelques incertitudes
Cette information n'a toutefois encore rien de sûr. D'abord, la notice n'étant pas encore visible publiquement, elle n'a été obtenue qu'en activant manuellement un feature flag. Rien ne garantit donc que Google ait définitivement tranché la question. L'entreprise pourrait encore décider de conserver les Gems ou de rendre les Skills disponibles pour l'ensemble de ses utilisateurs.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Se pose également la question des zones géographiques. Gemini Spark n'est pas accessible partout. L'Espace économique européen dont la France, mais également le Royaume-Uni, le Nigeria et la Suisse en sont notamment exclus. Si les Skills venaient à remplacer les Gems sans être déployées dans ces territoires, leurs utilisateurs se trouveraient dans l'impossibilité de recréer leurs espaces de travail.
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