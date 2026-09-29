Le correctif de macOS Tahoe 26.7.1 traite une écriture hors limites dans CoreGraphics, résolue par un contrôle renforcé des bornes mémoire. « CoreGraphics est la brique logicielle d’Apple chargée de dessiner formes, textes, images et PDF à l’écran : un composant sollicité en permanence, ce qui explique qu’un fichier piégé suffise à l’atteindre.

Traiter un fichier spécialement conçu pouvait conduire à l’exécution de code arbitraire. Le CVE-2026-86950 est crédité à Meta Product Security, et Apple n’en dit pas davantage, fidèle à sa règle de ne détailler une vulnérabilité qu’une fois les correctifs disponibles.

La fiche est précise sur le périmètre de l’attaque : elle la qualifie d’« extrêmement sophistiquée » et la situe sur des versions d’iOS antérieures à iOS 27, contre des individus ciblés. Aucune exploitation sur Mac n’est mentionnée, mais le lien avec l'attaque iOS est explicite. Les utilisateurs de Tahoe ont donc de bonnes raisons de ne pas différer l'installation.

Ce rythme n’a rien d’un hasard. Apple a confirmé en juin que l'essor des outils d’IA pèse sur son calendrier de sécurité : des correctifs prévus pour la version 26.6 ont été publiés en avance, car l’IA accélère la fabrication d’outils malveillants et réduit le délai que la marque veut laisser entre publication et déploiement. Rien, dans la fiche, n’indique que ce CVE relève de cette catégorie, mais la tendance éclaire le contexte.