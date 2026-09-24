Un bug logiciel force le redémarrage de certains iPhone 18 Pro après un échec de reconnaissance faciale. Bonne nouvelle : Apple a confirmé qu'un correctif sera disponible dès la semaine prochaine.
Apple prépare un correctif pour le bug de Face ID
On l'évoquait dans notre premier article à ce sujet, le problème se manifeste dans une situation bien précise. Après un échec de reconnaissance faciale, l’iPhone 18 Pro peut cesser de répondre aux commandes tactiles avant de redémarrer brutalement. 9to5Mac indique d'ailleurs avoir reproduit le phénomène sur un appareil en tentant d’utiliser Face ID pour accéder à l’application Mots de passe.
Le site précise également qu’un journal de plantage (« panic log ») peut ensuite être retrouvé dans la rubrique consacrée aux analyses de l’iPhone, dans les réglages du système. Des témoignages publiés sur les réseaux sociaux et recueillis auprès de lecteurs de 9to5Mac montrent par ailleurs que le problème n’est pas isolé, même s’il ne touche pas systématiquement tous les appareils.
Apple doit désormais déployer une mise à jour pour régler ce comportement anormal. La société californienne a d'ores et déjà indiqué que celle-ci devrait être disponible au début de la semaine prochaine, sans pour autant préciser la version d’iOS concernée.
Un nouveau Face ID pour réduire la Dynamic Island… source de problème ?
L'iPhone 18 Pro, sorti il y a quelques jours à peine, embarque un système Face ID entièrement redessiné. La caméra infrarouge a été déplacée sous la dalle, à proximité de l'horloge dans la barre de statut. Cette évolution a permis de réduire la Dynamic Island de 25 % par rapport aux générations précédentes, la rendant nettement moins imposante à l'écran.
Le dysfonctionnement touche donc cette nouvelle version de Face ID, sans qu’Apple n’ait pour autant confirmé qu’elle en soit véritablement à l’origine. Pour l'heure, la marque à la pomme n’a pas détaillé la nature des modifications qui seront apportées, mais le correctif devrait dorénavant empêcher ces échecs de Face ID de provoquer le gel puis le redémarrage de l’appareil.