On l'évoquait dans notre premier article à ce sujet, le problème se manifeste dans une situation bien précise. Après un échec de reconnaissance faciale, l’iPhone 18 Pro peut cesser de répondre aux commandes tactiles avant de redémarrer brutalement. 9to5Mac indique d'ailleurs avoir reproduit le phénomène sur un appareil en tentant d’utiliser Face ID pour accéder à l’application Mots de passe.

Le site précise également qu’un journal de plantage (« panic log ») peut ensuite être retrouvé dans la rubrique consacrée aux analyses de l’iPhone, dans les réglages du système. Des témoignages publiés sur les réseaux sociaux et recueillis auprès de lecteurs de 9to5Mac montrent par ailleurs que le problème n’est pas isolé, même s’il ne touche pas systématiquement tous les appareils.

Apple doit désormais déployer une mise à jour pour régler ce comportement anormal. La société californienne a d'ores et déjà indiqué que celle-ci devrait être disponible au début de la semaine prochaine, sans pour autant préciser la version d’iOS concernée.