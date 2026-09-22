D’après les premiers témoignages relayés par nos confrères de 9to5Mac, l’anomalie se produit lorsqu’une application protégée demande une authentification Face ID. Cela semble concerner toute application verrouillée par l’utilisateur avec le système de reconnaissance faciale de la Pomme.

Concrètement, si la première tentative échoue et que l’utilisateur sélectionne ensuite l’option permettant de réessayer Face ID, l’iPhone peut se figer. L’écran ne réagit plus aux commandes tactiles pendant plusieurs secondes, avant que le système ne redémarre et ramène l’utilisateur à l’écran de verrouillage.

Les équipes de 9to5Mac affirment avoir réussi à reproduire le problème sur au moins un iPhone 18 Pro vendu en Europe. À l'heure actuelle, il est évidemment impossible de déterminer combien d’appareils sont véritablement concernés. Les témoignages montrent que le dysfonctionnement ne touche pas systématiquement tous les utilisateurs.

À noter que le problème ne semble pas apparaître lors d’une tentative Face ID effectuée directement depuis l’écran de verrouillage. Il intervient uniquement lorsqu’une application protégée sollicite la reconnaissance faciale.