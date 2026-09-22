Sur l'iPhone 18 Pro, un échec de reconnaissance faciale peut aboutir au gel total de l'appareil. Des utilisateurs signalent que leur téléphone redémarre seul après une tentative d'authentification biométrique ratée dans certaines applications.
Après les problèmes de rayures rencontrés au lancement de l’iPhone 17 Pro l’année dernière, c’est au tour de l’iPhone 18 Pro de faire parler de lui pour ses premiers dysfonctionnements. Cette fois, ce n’est pas la finition du smartphone qui est en cause, mais Face ID. Dans certaines situations, une tentative d’authentification ratée peut provoquer le gel de l’appareil, avant son redémarrage.
Face ID peut faire planter complètement l’iPhone 18 Pro
D’après les premiers témoignages relayés par nos confrères de 9to5Mac, l’anomalie se produit lorsqu’une application protégée demande une authentification Face ID. Cela semble concerner toute application verrouillée par l’utilisateur avec le système de reconnaissance faciale de la Pomme.
Concrètement, si la première tentative échoue et que l’utilisateur sélectionne ensuite l’option permettant de réessayer Face ID, l’iPhone peut se figer. L’écran ne réagit plus aux commandes tactiles pendant plusieurs secondes, avant que le système ne redémarre et ramène l’utilisateur à l’écran de verrouillage.
Les équipes de 9to5Mac affirment avoir réussi à reproduire le problème sur au moins un iPhone 18 Pro vendu en Europe. À l'heure actuelle, il est évidemment impossible de déterminer combien d’appareils sont véritablement concernés. Les témoignages montrent que le dysfonctionnement ne touche pas systématiquement tous les utilisateurs.
À noter que le problème ne semble pas apparaître lors d’une tentative Face ID effectuée directement depuis l’écran de verrouillage. Il intervient uniquement lorsqu’une application protégée sollicite la reconnaissance faciale.
Plusieurs anomalies signalées autour de Face ID
Ce plantage n’est regrettablement pas le seul dysfonctionnement rapporté par les premiers propriétaires d'iPhone 18 Pro. Sur les forums de MacRumors, certains utilisateurs indiquent notamment avoir rencontré le message « Face ID n’est pas disponible » au moment de configurer la reconnaissance faciale. D’autres constatent que le réglage « Exiger l’attention pour Face ID » n’est pas toujours respecté lorsqu’il est activé.
Rappelons qu’Apple a modifié l’intégration matérielle de Face ID sur les iPhone 18 Pro. La caméra infrarouge est désormais logée sous l’écran, dans la partie supérieure gauche, afin de réduire la taille de la Dynamic Island. Néanmoins, les différents éléments ne permettent pas, en l'état, d’établir un lien entre cette modification et les différents bugs signalés.
Dans une discussion Reddit consacrée au problème, un utilisateur affirme avoir contacté le support Apple, qui lui aurait recommandé de remplacer son appareil. Pour sa part, 9to5Mac estime qu’un problème logiciel pourrait expliquer le plantage et qu’une mise à jour d’iOS 27 pourrait le corriger. Un autre bug, distinct de celui-ci, provoque également des redémarrages sur certains iPhone (hors iPhone 18 Pro) équipés d’iOS 27.