Les derniers smartphones d'Apple font face à un bug gênant lorsque leur batterie se vide complètement. Plusieurs propriétaires d'iPhone 17 Pro, Pro Max et Air rapportent que leur appareil refuse de redémarrer après branchement sur un câble USB-C.
L’affaire a commencé à gagner en visibilité après le signalement de Benjamin Mayo, journaliste chez 9to5Mac. Celui-ci a raconté avoir tenté de recharger son iPhone Air avec un câble USB-C quelques secondes après l’extinction complète de l’appareil. Au lieu d’afficher l’icône de batterie rouge généralement visible dans ce cas, l’écran serait resté noir, sans indication de charge. Depuis, d’autres témoignages similaires ont été repérés sur des plateformes comme Reddit et iFixit. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de déterminer précisément ce qui provoque ce dysfonctionnement, ni combien d’utilisateurs sont réellement touchés.
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iPhone 17 Pro : un problème de charge après une batterie totalement vide
Le point commun entre les cas rapportés tient au moment où le problème apparaît : l’iPhone s’est complètement éteint faute de batterie, puis refuse de redémarrer immédiatement une fois relié à un câble USB-C. L’appareil ne montre alors aucun signe visible de recharge, ce qui peut laisser penser à un chargeur défectueux, à une prise inutilisable ou à un câble en cause.
Le site spécialisé MacRumors indique avoir rencontré une situation comparable avec un iPhone 17 Pro Max. Après une nuit sans recharge, l’appareil s’était éteint au réveil. Branché ensuite à plusieurs prises et chargeurs différents, il est resté bloqué sur un écran noir pendant plusieurs minutes sans jamais afficher l’icône de batterie.
Dans ce cas comme dans celui de Benjamin Mayo, la solution est finalement venue d’un chargeur MagSafe. Après avoir posé l’iPhone sur une batterie MagSafe Anker, l’appareil aurait fini par se rallumer au bout d’environ 10 à 15 minutes. Ce comportement suggère que la recharge sans fil peut, dans certains cas, permettre de sortir l’iPhone de cette situation.
Apple n’a pas encore communiqué sur le dysfonctionnement
Les signalements concernent principalement l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro. Cependant, quelques utilisateurs de Reddit affirment aussi avoir observé le même souci sur l’iPhone 17 standard. Pour l’heure, il ne s’agit donc pas d’un problème officiellement confirmé par la marque à la pomme, mais d’une série de retours concordants publiés par des internautes. La question reste d’autant plus ouverte que les mises à jour iOS 26.4.1 et iOS 26.4.2 ne semblent pas avoir corrigé le phénomène.
En l’état, le problème paraît intermittent. Tous les propriétaires d’iPhone 17 ne sont pas nécessairement concernés et les différents témoignages ne permettent pas réellement d’établir une règle générale. Les cas décrits montrent surtout une difficulté au moment de relancer l’appareil après une extinction complète, lorsque la recharge filaire ne produit aucune réaction visible.
Vous l'aurez compris, la situation reste donc limitée à des signalements d’utilisateurs et à des observations relayées par la presse. En attendant une éventuelle réponse d’Apple, aucun correctif officiel n’a été annoncé. Et vous, êtes-vous concernés par ce problème ?