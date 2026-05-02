Le point commun entre les cas rapportés tient au moment où le problème apparaît : l’iPhone s’est complètement éteint faute de batterie, puis refuse de redémarrer immédiatement une fois relié à un câble USB-C. L’appareil ne montre alors aucun signe visible de recharge, ce qui peut laisser penser à un chargeur défectueux, à une prise inutilisable ou à un câble en cause.

Le site spécialisé MacRumors indique avoir rencontré une situation comparable avec un iPhone 17 Pro Max. Après une nuit sans recharge, l’appareil s’était éteint au réveil. Branché ensuite à plusieurs prises et chargeurs différents, il est resté bloqué sur un écran noir pendant plusieurs minutes sans jamais afficher l’icône de batterie.

Dans ce cas comme dans celui de Benjamin Mayo, la solution est finalement venue d’un chargeur MagSafe. Après avoir posé l’iPhone sur une batterie MagSafe Anker, l’appareil aurait fini par se rallumer au bout d’environ 10 à 15 minutes. Ce comportement suggère que la recharge sans fil peut, dans certains cas, permettre de sortir l’iPhone de cette situation.