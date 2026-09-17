Le déclenchement du bug part de l’écran d’accueil. Il faut d’abord balayer l'écran vers le bas depuis le coin supérieur gauche, comme pour ouvrir le Centre de notifications, puis, avant même que l’animation ne se termine, balayer immédiatement depuis le coin supérieur droit pour faire apparaître le Centre de contrôle. Une fois ce dernier refermé, l’interface se retrouve figée : les icônes Appareil photo et Lampe torche restent bloquées en haut de l’écran, le balayage entre les pages de l'écran d’accueil ne répond plus, et le curseur d’extinction n’apparaît parfois même plus lorsqu’on maintient le bouton latéral.

La fenêtre de déclenchement reste toutefois assez étroite. Plusieurs testeurs rapportent avoir dû répéter la manipulation deux ou trois fois avant d’obtenir le blocage, un détail qui explique pourquoi tout le monde ne parvient pas à le reproduire du premier coup. Fait notable, AppleInsider a bien réussi à empêcher l’ouverture du Centre de notifications lors de ses propres tests, sans toutefois obtenir un appareil totalement figé comme le décrivent certains témoignages les plus alarmistes sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas non plus une nouveauté de dernière minute : selon des retours communautaires, le problème était déjà présent dans les versions bêta d'iOS 27, Release Candidate comprise, et il persiste encore dans la bêta d’iOS 27.2, sans qu’Apple ne l’ait corrigé à ce jour.