Une combinaison de balayages rapides entre le Centre de notifications et le Centre de contrôle peut temporairement bloquer l’interface d’un iPhone sous iOS 27. Rien d’irréversible : un redémarrage forcé suffit à tout remettre en ordre.
À peine iOS 27 déployé à grande échelle qu’un bug pour le moins inattendu commence à circuler sur les réseaux sociaux, où certains utilisateurs s’amusent déjà à en faire une farce entre amis. La manipulation reste étonnamment simple à reproduire, ce qui explique sa propagation rapide. Rassurez-vous néanmoins : aucune donnée n’est en jeu, et la solution tient en quelques secondes.
Deux balayages rapides suffisent à tout bloquer
Le déclenchement du bug part de l’écran d’accueil. Il faut d’abord balayer l'écran vers le bas depuis le coin supérieur gauche, comme pour ouvrir le Centre de notifications, puis, avant même que l’animation ne se termine, balayer immédiatement depuis le coin supérieur droit pour faire apparaître le Centre de contrôle. Une fois ce dernier refermé, l’interface se retrouve figée : les icônes Appareil photo et Lampe torche restent bloquées en haut de l’écran, le balayage entre les pages de l'écran d’accueil ne répond plus, et le curseur d’extinction n’apparaît parfois même plus lorsqu’on maintient le bouton latéral.
La fenêtre de déclenchement reste toutefois assez étroite. Plusieurs testeurs rapportent avoir dû répéter la manipulation deux ou trois fois avant d’obtenir le blocage, un détail qui explique pourquoi tout le monde ne parvient pas à le reproduire du premier coup. Fait notable, AppleInsider a bien réussi à empêcher l’ouverture du Centre de notifications lors de ses propres tests, sans toutefois obtenir un appareil totalement figé comme le décrivent certains témoignages les plus alarmistes sur les réseaux sociaux.
Ce n’est pas non plus une nouveauté de dernière minute : selon des retours communautaires, le problème était déjà présent dans les versions bêta d'iOS 27, Release Candidate comprise, et il persiste encore dans la bêta d’iOS 27.2, sans qu’Apple ne l’ait corrigé à ce jour.
Comment débloquer son iPhone en quelques secondes
Puisque l’écran ne répond plus, impossible d’accéder au bouton d’extinction classique. Il faut donc procéder à un redémarrage forcé : appuyer puis relâcher rapidement le bouton d’augmentation du volume, faire de même avec le bouton de diminution du volume, puis maintenir le bouton latéral jusqu’à l’apparition du logo Apple, parfois pendant plus de dix secondes. Cette manipulation vide la mémoire vive et ferme les processus à l’origine du blocage, sans effacer la moindre donnée.
Ce genre de blocage logiciel temporaire n’est pas inédit chez Apple, qui a déjà connu par le passé des bugs similaires, parfois bien plus complexes à déclencher qu’une simple séquence de balayages. Il n'est pas exclu que ce nouveau souci soit lié au remaniement des gestes tactiles opéré par Apple dans iOS 27, où le balayage depuis le centre de l'écran active désormais Siri AI, reléguant le Centre de notifications au seul coin supérieur gauche.
On attendra maintenant qu'Apple corrige ce glitch dans une prochaine mise à jour mineure, avant que la farce ne finisse par lasser tout le monde.