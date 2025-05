Lorsque mon iPhone reste bloqué sur la pomme, trois solutions s'offrent à moi. Il y a la solution officielle la plus mise en avant par Apple, et qui repose sur des pressions sur les touches physiques en séquence, une variante qui repose sur la connexion à votre Mac, et, enfin, à mon avis la solution la plus simple : le logiciel ReiBoot de Tenorshare.