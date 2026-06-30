Dans la documentation technique accompagnant ces mises à jour, Apple détaille l’ensemble des vulnérabilités corrigées, notamment au niveau du noyau système, de WebKit, le moteur de rendu de Safari, et de WebRTC, le protocole utilisé dans le navigateur pour les appels audio et vidéo. Apple a également patché le kernel de ses systèmes d'’exploitations.

La firme y précise également que certains correctifs avaient déjà été testés via les versions bêta d’iOS 26.6, iPadOS 26.6 et macOS Tahoe 26.6, mais qu’elle a décidé de les rendre publics plus tôt qu’initialement prévu.

Interrogée sur les raisons de cette anticipation, Apple a expliqué s’adapter à une réalité nouvelle : la capacité de l’intelligence artificielle à accélérer la conception d’outils de piratage malveillants impose de réduire le délai entre la publication d’une mise à jour et son déploiement effectif chez les utilisateurs. La société a précisé qu’aucune preuve n’indiquait que les vulnérabilités nouvellement corrigées avaient été exploitées activement, mais qu'elle préférait limiter par précaution les opportunités laissées aux hackers dans ses logiciels.