Jusqu’au 14 octobre, les adolescents peuvent voir sur leur fil TikTok ou Snapchat des scénarios réalistes de sextorsion, conçus pour la campagne nationale de sensibilisation lancée par la CIIVISE et le ministère de la Santé. Pour cette Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la victime n’a aucune responsabilité dans ce chantage et l’agresseur est le seul coupable. Avec ce message, les deux institutions veulent pousser les jeunes à parler à un adulte de confiance et à composer sans attendre le 3018. « Car, oui, la honte doit changer de camp ! », insiste la haute-commissaire.

Les écoutants du 3018 répondent gratuitement et anonymement tous les jours entre 9 heures et 23 heures, au téléphone ou sur un chat adapté aux usages des adolescents. En cas de sextorsion, ils peuvent intervenir directement auprès des plateformes et faire supprimer en quelques heures les contenus intimes et les comptes préjudiciables. Depuis novembre 2025, la police nationale propose aussi un chat ouvert jour et nuit dans l’Espace Mineurs de sa plateforme Ma Sécurité. Des policiers et des gendarmes formés répondent aux jeunes sur ce chat, avec l’appui d’un psychologue.

Pour réduire les risques en amont, les adolescents peuvent passer leurs comptes en mode privé et activer la double authentification. En cas de chantage, le ministère de la Santé conseille de ne jamais verser d’argent à l'agresseur et de conserver des captures d’écran des échanges. Grâce à ces captures, la justice peut ensuite poursuivre l’auteur du chantage. Celui-ci encourt sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amende quand la victime a moins de 15 ans.

Sarah El Haïry attend aussi davantage des plateformes. « Nous ne protégerons pas les enfants en leur demandant, à eux seuls, d’apprendre à éviter tous les dangers du numérique », a-t-elle prévenu. Instagram a bien annoncé en octobre 2024 le blocage des captures d’écran sur les photos et vidéos à vue unique, pour empêcher un agresseur de conserver ces images et de les retourner contre l’adolescent. La haute-commissaire réclame toutefois des comptes protecteurs par défaut et une limitation des contacts non sollicités, dès la conception des services numériques. « C’est tout le sens du Safety by Design : passer d’une logique dans laquelle l’enfant doit apprendre à se protéger du numérique à une logique dans laquelle le numérique est, dès sa conception, pensé pour protéger l’enfant », plaide-t-elle.