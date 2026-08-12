Ces images et vidéos sont aussi vendues sur des marketplaces criminelles, souvent accompagnées du nom complet, des coordonnées et de l’identifiant sur les réseaux sociaux de la victime. Les criminels utilisent ensuite ces contenus pour faire chanter la victime, la harceler ou la traquer en ligne. Certains republient même le contenu volé directement sur le compte social de la victime, une humiliation prolongée bien après le piratage initial.

Pour réduire ce risque, le FBI émet des recommandations, comme la création d’une phrase de passe complexe et propre à chaque compte. Les mots de passe volés sur un service resservent en effet souvent ailleurs. Comme on s’en était déjà fait l’écho, plus de 350 millions de comptes piratés ont par exemple circulé sur Telegram, réutilisés par les pirates pour tenter d’autres services en ligne.

Les victimes peuvent également se rendre sur Have I Been Pwned, le service gratuit fondé par le chercheur Troy Hunt, et vérifier en quelques secondes si leur adresse e-mail ou numéro de téléphone est consigné et concerné par ce type de fuite. Elles peuvent confier leurs accès à un gestionnaire de mots de passe pour conserver ces combinaisons à leur place, car personne ne retient plus de quelques mots de passe différents. Le Bureau conseille également l’utilisation d'une authentification à deux facteurspour bloque une connexion même après le vol du mot de passe. Bien sûr, il est primordial d'éviter de stocker des images sensibles sur des services accessibles en ligne, précise le FBI. L’agence invite enfin les victimes à signaler les faits via le portail ncii.ic3.gov, dédié aux images intimes diffusées sans consentement.