Voilà un piratage qui devrait en embarrasser certains. Des données d'utilisateurs de la fameuse plateforme de contenus pour adultes Pornhub ont en effet récemment été volées !
Pornhub a mauvaise presse en France, la plateforme faisant partie des quelques grands sites qui ont tout simplement préféré quitter le pays plutôt que d'appliquer la nouvelle obligation de vérification de l'âge des utilisateurs, imposée par le gouvernement. Et la nouvelle qui vient d'être communiquée ne devrait pas améliorer l'image de ce site.
Les abonnés PornHub Premium victimes d'un piratage de masse
La nouvelle pourrait faire mal à certains. Récemment, nous vous évoquions le piratage qui avait touché le prestataire d'analyse web Mixpanel, le 9 novembre dernier. L'attaque avait alors touché plusieurs de ses clients, parmi lesquels OpenAI.
Et la firme de Sam Altman n'était pas le seul grand nom parmi les victimes, PornHub venant d'annoncer avoir été aussi touché. « Un récent incident de cybersécurité impliquant Mixpanel, un fournisseur tiers d'analyse de données, a eu des répercussions sur certains utilisateurs de Pornhub Premium » a-t-il ainsi été indiqué à la fin de la semaine dernière, dans un communiqué.
Les historiques, les préférences et les visionnages d'utilisateurs dérobés
Comme il l'est indiqué, seules des données des abonnés au service PornHub Premium sont concernées. La plateforme a par ailleurs expliqué ne plus travailler avec Mixpanel depuis maintenant 2021, ce qui signifie que les données maintenant en la possession des pirates datent au mieux de cette année, ou lui sont antérieures.
Les criminels à l'origine de cette opération seraient le groupe ShinyHunters, qui compte en son sein plusieurs pirates français. Ils annoncent avoir en leur possession 94 Go de données, comprenant au total plus de 200 millions d'enregistrements d'informations personnelles. Les données volées sont les historiques, les préférences et les visionnages des utilisateurs, ainsi que, notamment… leur adresse e-mail. De quoi pouvoir identifier publiquement un individu.
Cette dernière information est importante, puisque le groupe ShinyHunters a commencé à envoyer la semaine dernière des mails de chantage aux clients de Mixpanel, dont PornHub. Qui, pour des raisons commerciales, doit sûrement tenir fortement à l'anonymat de ses utilisateurs payants !