Comme il l'est indiqué, seules des données des abonnés au service PornHub Premium sont concernées. La plateforme a par ailleurs expliqué ne plus travailler avec Mixpanel depuis maintenant 2021, ce qui signifie que les données maintenant en la possession des pirates datent au mieux de cette année, ou lui sont antérieures.

Les criminels à l'origine de cette opération seraient le groupe ShinyHunters, qui compte en son sein plusieurs pirates français. Ils annoncent avoir en leur possession 94 Go de données, comprenant au total plus de 200 millions d'enregistrements d'informations personnelles. Les données volées sont les historiques, les préférences et les visionnages des utilisateurs, ainsi que, notamment… leur adresse e-mail. De quoi pouvoir identifier publiquement un individu.

Cette dernière information est importante, puisque le groupe ShinyHunters a commencé à envoyer la semaine dernière des mails de chantage aux clients de Mixpanel, dont PornHub. Qui, pour des raisons commerciales, doit sûrement tenir fortement à l'anonymat de ses utilisateurs payants !