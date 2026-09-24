Qualcomm répond à une demande ancienne des développeurs, mais son calendrier mérite d’être précisé. Le support Linux du Snapdragon X2 commencera bien cette année avec Debian, annoncé pour fin 2026. La certification Ubuntu menée avec Canonical n’est toutefois prévue qu’au premier semestre 2027, contrairement à ce que certaines premières communications ont laissé entendre. Présentée lors du Snapdragon Summit 2026 à Hawaï, cette ouverture concerne uniquement la génération X2, sans engagement rétroactif pour les Snapdragon X1. Elle doit permettre aux PC ARM de Qualcomm de dépasser leur dépendance à Windows, notamment auprès des développeurs IA et des entreprises déjà largement équipés en distributions Linux.