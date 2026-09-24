Qualcomm ouvre enfin le Snapdragon X2 à Linux. Debian arrivera fin 2026, tandis qu’Ubuntu devra attendre le premier semestre 2027. Les pilotes du GPU Adreno et du NPU Hexagon doivent aussi rejoindre le noyau et les projets libres.
Qualcomm répond à une demande ancienne des développeurs, mais son calendrier mérite d’être précisé. Le support Linux du Snapdragon X2 commencera bien cette année avec Debian, annoncé pour fin 2026. La certification Ubuntu menée avec Canonical n’est toutefois prévue qu’au premier semestre 2027, contrairement à ce que certaines premières communications ont laissé entendre. Présentée lors du Snapdragon Summit 2026 à Hawaï, cette ouverture concerne uniquement la génération X2, sans engagement rétroactif pour les Snapdragon X1. Elle doit permettre aux PC ARM de Qualcomm de dépasser leur dépendance à Windows, notamment auprès des développeurs IA et des entreprises déjà largement équipés en distributions Linux.
Snapdragon X2 sous Linux : Debian ouvrira la voie fin 2026
Une première version destinée aux développeurs est déjà disponible avec un noyau Linux personnalisé et un environnement utilisateur Debian 13. Le support commercial complet de Debian reste programmé pour la fin de l’année, tandis qu’Ubuntu suivra durant les six premiers mois de 2027. La déclaration de Kedar Kondap, vice-président senior de Qualcomm, confirme ce découpage. Comme le rapporte ServeTheHome, Qualcomm travaille également sur le démarrage UEFI, les interfaces USB et PCIe, ainsi que sur la gestion de l’énergie.
Ce dernier chantier sera déterminant. L’efficacité énergétique constitue précisément l’un des arguments majeurs de la plateforme, comme nous l’avions constaté lors de notre prise en main du Snapdragon X2. Un système capable de démarrer ne suffit donc pas : veille, chauffe, autonomie et stabilité devront atteindre le niveau attendu sur un ordinateur portable. Qualcomm ne promet encore ni SteamOS ni prise en charge de l’écosystème Red Hat. L’ouverture demeure ciblée.
Les pilotes Adreno et Hexagon quittent progressivement l’écosystème fermé
Qualcomm verse en amont les composants nécessaires au GPU Adreno et au NPU Hexagon, afin qu’ils rejoignent les projets Linux concernés plutôt que de rester confinés à une pile logicielle propriétaire. Le travail graphique passe notamment par Mesa, Freedreno et Turnip. Pour le calcul IA local, le pilote FastRPC du NPU Hexagon fait partie des briques annoncées. Cette démarche facilitera la maintenance des distributions et évitera, à terme, de dépendre indéfiniment d’un noyau spécialement modifié par le constructeur.
L’enjeu dépasse la compatibilité technique. Linux occupe une place centrale dans le développement logiciel et les charges IA, un domaine sur lequel Ubuntu prépare sa feuille de route. HP, ASUS et HUMAIN prévoient ainsi un support officiel sur leurs machines Snapdragon X2 au premier semestre 2027. Qualcomm pourra alors confronter ses puces ARM aux processeurs AMD Ryzen et Intel Core Ultra sur un terrain où performances, pilotes et autonomie comptent davantage que les démonstrations soigneusement préparées d’un sommet.
L’arrivée de Debian fin 2026 marque un changement important, mais elle ressemble davantage au début du chantier qu’à son achèvement. Ubuntu certifié et les premières machines officiellement prises en charge n’arriveront qu’en 2027, tandis que SteamOS, Red Hat et les Snapdragon X1 restent hors du programme annoncé. Les prochains mois permettront surtout de mesurer la qualité du support graphique, du NPU et de la gestion énergétique.