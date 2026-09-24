En lisant les nouvelles conditions d'utilisation de Disney+, certains abonnés européens ont cru que Disney allait diffuser de la publicité dans leur offre Premium. Selon deux sources internes du groupe, Disney se limitera à des bandes-annonces de ses programmes, et les films et séries à la demande seront toujours proposés sans coupure publicitaire.
Disney vient d'envoyer aux abonnés français de Disney+ un e-mail sur les exceptions publicitaires des formules sans pub, dans le cadre d'une mise à jour de ses conditions déployée dans plusieurs pays européens. Les clients Standard, à 10,99 euros par mois, et Premium, à 15,99 euros, pourront voir des publicités et des contenus promotionnels avant ou après la lecture d'un programme, trente jours après cette notification. Et visiblement, c'était clair comme de la boue puisque lundi, pendant qu'on vous rapportait pourquoi Disney+ peut quand même vous imposer des annonces dans ses abonnements « sans pub », Matthew Keys, journaliste du média américain The Desk, interrogeait deux sources internes de Disney sur ce texte, sans que le groupe publie le moindre communiqué.
Des bandes-annonces Disney+ avant et après la lecture
Disney a employé le terme « publicité » pour garder des conditions d'utilisation identiques dans tous les pays où Disney+ est disponible, explique le journaliste. Dans certains d'entre eux, la promotion d'une série ou d'un film maison est juridiquement une publicité, même quand aucun produit ni service tiers n'est à vendre. Pour les films et séries à la demande, le groupe ne prévoit donc que des bandes-annonces de ses programmes et de ses événements en direct, diffusées avant ou après la lecture. Chaque abonné peut les passer à tout moment, qu'il paie une formule avec ou sans publicité.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Aux États-Unis, Disney a intégré une clause de ce type à ses conditions d'utilisation dès février 2025, d'après le magazine Adweek, cité par le site américain Gadget Hacks. Le groupe renvoie aujourd'hui les abonnés perplexes vers sa page d'aide, où les films et séries de l'offre Premium sont présentés « sans interruption publicitaire ». C'est le même principe que pour les abonnés à l'offre sans publicité de Paramount+ qui voient depuis longtemps des bandes-annonces maison avant la lecture.
Des coupures publicitaires maintenues sur les directs de Disney+
Les chaînes en direct et les retransmissions sportives de Disney+ seront en revanche entrecoupées de publicités classiques, quelle que soit la formule choisie, en raison de la nature de ces diffusions. Un abonné Premium ne pourra pas passer ces coupures en avance rapide, selon les pages d'aide de Disney citées par Gadget Hacks. Dans son courriel du 17 septembre, Disney prévoyait aussi des annonces dans les programmes en léger différé et dans les contenus de services tiers. Seuls les profils en mode Junior, réservés aux enfants, sont épargnés par toute forme de publicité pendant la lecture.
Nos confrères du Journal du Geek parlent d'une « maladresse de formulation » de Disney. Pour eux, les abonnés disposent malgré tout de peu de garanties, car le mot « publicité » est bel et bien inscrit dans les conditions d'utilisation. En les acceptant, ils laissent au groupe la possibilité de « jouer sur les mots ». D'après Matthew Keys, Disney n'envisage d'ailleurs pas de publicité commerciale classique dans ses programmes à la demande « prochainement ». Avec ce « prochainement », Disney garde les mains libres pour la suite, et aucune précision n'a été donnée sur les parrainages, également cités dans la clause. Des abonnés déçus peuvent aussi rejoindre les services pirates, car d'après le baromètre de l'Arcom publié en décembre 2025, 29 % des usagers d'IPTV illégale interrogés passent par ces services pour regarder des contenus sans publicité, et 35 % pour limiter leurs abonnements payants.
Les clients Premium ont une autre raison de surveiller la suite. Début août, Josh D'Amaro, P-.D.G de Disney, a indiqué que le groupe étudiait une offre gratuite de Disney+ financée par la publicité, car les espaces publicitaires de ses formules avec pub sont presque tous vendus. Mais c'est tout ce que l'on sait pour l'heure.