Les chaînes en direct et les retransmissions sportives de Disney+ seront en revanche entrecoupées de publicités classiques, quelle que soit la formule choisie, en raison de la nature de ces diffusions. Un abonné Premium ne pourra pas passer ces coupures en avance rapide, selon les pages d'aide de Disney citées par Gadget Hacks. Dans son courriel du 17 septembre, Disney prévoyait aussi des annonces dans les programmes en léger différé et dans les contenus de services tiers. Seuls les profils en mode Junior, réservés aux enfants, sont épargnés par toute forme de publicité pendant la lecture.

Nos confrères du Journal du Geek parlent d'une « maladresse de formulation » de Disney. Pour eux, les abonnés disposent malgré tout de peu de garanties, car le mot « publicité » est bel et bien inscrit dans les conditions d'utilisation. En les acceptant, ils laissent au groupe la possibilité de « jouer sur les mots ». D'après Matthew Keys, Disney n'envisage d'ailleurs pas de publicité commerciale classique dans ses programmes à la demande « prochainement ». Avec ce « prochainement », Disney garde les mains libres pour la suite, et aucune précision n'a été donnée sur les parrainages, également cités dans la clause. Des abonnés déçus peuvent aussi rejoindre les services pirates, car d'après le baromètre de l'Arcom publié en décembre 2025, 29 % des usagers d'IPTV illégale interrogés passent par ces services pour regarder des contenus sans publicité, et 35 % pour limiter leurs abonnements payants.

Les clients Premium ont une autre raison de surveiller la suite. Début août, Josh D'Amaro, P-.D.G de Disney, a indiqué que le groupe étudiait une offre gratuite de Disney+ financée par la publicité, car les espaces publicitaires de ses formules avec pub sont presque tous vendus. Mais c'est tout ce que l'on sait pour l'heure.