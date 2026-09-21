Un courriel adressé aux abonnés français détaille les exceptions publicitaires des offres Standard et Premium. Le « sans pub » reste assorti de conditions, dans un secteur qui cherche à faire payer les spectateurs tout en vendant leur attention.
Payer davantage pour éviter la publicité ne garantit pas d’y échapper complètement. Dans un courriel envoyé le 17 septembre 2026 et reçu par Clubic, Disney+ précise ce que ses abonnements français peuvent inclure en matière d’annonces. Le message ne signale pas aux abonnés des coupures généralisées dans les films et séries, mais rappelle les limites de ses formules « sans pub ».
Chez Disney+, le « sans pub » a ses limites
La plateforme distingue trois catégories d'annonces : les contenus promotionnels, les messages de parrainage et les publicités. Ces dernières peuvent apparaître avant ou après la lecture, mais aussi dans les chaînes, les directs ou programmes en léger différé, les événements spéciaux et les contenus tiers à la demande.
Les formules Standard et Premium, à respectivement 10,99 et 15,99 euros par mois hors promotion, peuvent donc elles aussi afficher ces publicités. Disney+ le précise sur son site français : même avec un abonnement « sans pub », des annonces peuvent notamment apparaître avant ou après les programmes.
Une précision reste essentielle : Disney présente cette formulation comme une « clarification ». Le courriel accompagne des conditions datées du 18 juin 2026 et annonce l’application des modifications trente jours après notification. Cette échéance concerne le contrat ; elle ne constitue pas une date de lancement de nouvelles publicités. Le document ne suffit donc pas à établir une généralisation inédite de la réclame sur Disney+.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Le streaming payant retrouve les réflexes de la télévision
Les plateformes n’emploient pas toutes la même recette. Netflix propose une formule moins chère avec annonces, mais prévoit aussi des exceptions pour les directs et événements spéciaux dans ses offres sans publicité. Prime Video facture, lui, une option pour supprimer les publicités de la plupart des films et séries. Même ce supplément ne les élimine pas des retransmissions sportives et de certains autres programmes.
Pour les plateformes, l’intérêt est de cumuler les revenus des abonnements et ceux des annonceurs. Pour les spectateurs, la distinction entre les offres devient moins lisible, surtout lorsqu’un supplément ne garantit pas la disparition complète des réclames.
Cette logique pourrait encourager les résiliations, voire alimenter l’attrait du piratage. Dans son baromètre 2025, l’Arcom relevait ainsi que 35% des utilisateurs d’IPTV illégale interrogés cherchaient à limiter leurs abonnements payants, tandis que 29% citaient l’absence de publicité parmi leurs motivations. Ces résultats ne permettent pas de prédire l’effet du courrier de Disney+ sur ses abonnés, mais montrent que le prix et les annonces publicitaires pèsent déjà dans ces choix.