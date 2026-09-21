Les plateformes n’emploient pas toutes la même recette. Netflix propose une formule moins chère avec annonces, mais prévoit aussi des exceptions pour les directs et événements spéciaux dans ses offres sans publicité. Prime Video facture, lui, une option pour supprimer les publicités de la plupart des films et séries. Même ce supplément ne les élimine pas des retransmissions sportives et de certains autres programmes.

Pour les plateformes, l’intérêt est de cumuler les revenus des abonnements et ceux des annonceurs. Pour les spectateurs, la distinction entre les offres devient moins lisible, surtout lorsqu’un supplément ne garantit pas la disparition complète des réclames.

Cette logique pourrait encourager les résiliations, voire alimenter l’attrait du piratage. Dans son baromètre 2025, l’Arcom relevait ainsi que 35% des utilisateurs d’IPTV illégale interrogés cherchaient à limiter leurs abonnements payants, tandis que 29% citaient l’absence de publicité parmi leurs motivations. Ces résultats ne permettent pas de prédire l’effet du courrier de Disney+ sur ses abonnés, mais montrent que le prix et les annonces publicitaires pèsent déjà dans ces choix.