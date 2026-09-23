Le comité complète en tout cas une stratégie IA déjà bien outillée pour Atos. L'entreprise française dispose de MogwAI, sa plateforme souveraine capable à la fois de générer du contenu et de piloter des agents IA. Le groupe a aussi lancé les Atos Sovereign Agentic Studios, chargés d'aider les entreprises et administrations à passer du stade de l'expérimentation au déploiement grandeur nature, y compris dans des secteurs sensibles et réglementés, sans perdre le contrôle de leurs données. On les trouve à Birmingham et au Texas, mais aussi en France, que ce soit dans le Sud-Ouest pour des agents traitant les données de bout en bout, ou en région parisienne pour déployer à grande échelle applications et infrastructures cloud. L'Allemagne complète le réseau. Alexandre Bouard cite de son côté cleveR insights, développée avec Renault Group, qui analyse les données d'un territoire pour offrir aux collectivités « une vision globale de leur environnement » et les aider à agir plus vite. Reste à voir ce que ce cénacle produira concrètement, puisque pour le moment, ni le calendrier ni le budget n'ont été précisés.