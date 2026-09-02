Selon les chiffres de Jean-Baptiste Kempf, rapportés par Techcrunch, VLC totalise désormais 7 milliards de téléchargements depuis sa création en 1996. Le logiciel avait franchi le cap des 3 milliards en janvier 2019 puis celui des 6 milliards six ans plus tard. Le dernier milliard, lui, n'a mis que dix-huit mois.

Parmi les chantiers récents, VideoLAN a porté VLC sur Vega OS, le nouveau système d'exploitation qu'Amazon développe pour ses téléviseurs connectés. Contrairement à Fire OS, bâti sur Android, Vega OS repose entièrement sur Linux et s'appuie sur React Native pour le développement d'applications. Les applications pensées pour Android ne fonctionnent pas nativement sur ce nouveau système. VideoLAN a donc réécrit VLC. L'association dit aussi travailler à étendre la compatibilité du logiciel à d'autres plateformes et à de nouveaux codecs, sans donner plus de détails.

La sortie de VLC 4 prend plus de temps que prévu et reste sans date annoncée. VideoLAN avait aussi évoqué, en 2025, des sous-titres et une traduction automatique reposant sur des modèles d'IA exécutés en local, directement sur l'appareil, sans passer par un serveur ni une connexion internet. Cette fonctionnalité reste toujours en phase d'expérimentation.

VideoLAN reste une association sans salariés, financée par les dons et par les prestations de Videolabs. Par le passé, les développeurs ont refusé plusieurs offres lucratives. Google avait notamment proposé un dollar par installation de Chrome via l'installateur de VLC, une offre déclinée par Jean-Baptiste Kempf et racontée en détail début 2026.