Le suspens a assez duré : la nouvelle version de VLC déploie ce que nombre d'entre vous attendaient depuis longtemps, à savoir un mode sombre intégré directement dans l'interface pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient composer avec des solutions de contournement : installer des thèmes tiers modifiant parfois radicalement l'organisation du logiciel, ou basculer vers des versions instables en phase de test.

L'activation s'effectue désormais en quelques clics via le menu Préférences, accessible depuis les Outils. Cette fonctionnalité, présente depuis longtemps un peu partout ailleurs, représente selon les développeurs « la plus importante mise à jour corrective à ce jour », comme l'a indiqué VideoLAN sur Floss Social, une plateforme dédiée au logiciel libre.