Plébiscité partout dans le monde, VLC traînait pourtant une lacune qui exaspérait sa communauté depuis trop longtemps. La mise à jour 3.0.23 règle enfin le problème.
Difficile de passer à côté de VLC lorsqu’il s’agit de lire un fichier multimédia. Depuis sa création il y a plus de vingt ans, le logiciel au plot orange emblématique s'est imposé comme le lecteur multimédia de référence. Compatible avec une multitude de formats, disponible sur tous les appareils, le logiciel français n'a plus rien à prouver. Pourtant, une absence criante minait l'expérience quotidienne de millions d'utilisateurs. La version 3.0.23 met fin à cette anomalie qui durait depuis trop longtemps.
Cette fonctionnalité très attendue débarque nativement dans VLC
Le suspens a assez duré : la nouvelle version de VLC déploie ce que nombre d'entre vous attendaient depuis longtemps, à savoir un mode sombre intégré directement dans l'interface pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient composer avec des solutions de contournement : installer des thèmes tiers modifiant parfois radicalement l'organisation du logiciel, ou basculer vers des versions instables en phase de test.
L'activation s'effectue désormais en quelques clics via le menu Préférences, accessible depuis les Outils. Cette fonctionnalité, présente depuis longtemps un peu partout ailleurs, représente selon les développeurs « la plus importante mise à jour corrective à ce jour », comme l'a indiqué VideoLAN sur Floss Social, une plateforme dédiée au logiciel libre.
La mise à jour apporte également plusieurs améliorations
Au-delà de l'ergonomie visuelle avec l'arrivée native du mode sombre, cette version apporte des évolutions techniques importantes. Le journal des modifications publié par VideoLAN nous indique que les codecs bénéficient d'une actualisation complète, tandis que le logiciel étend sa prise en charge aux processeurs Windows ARM64.
De plus, la lecture de nombreux formats a été améliorée, de même que le rendu des sous-titres, et la stabilité générale du programme a été renforcée. Ces ajustements confirment la volonté des équipes de maintenir VLC au niveau des standards actuels même si l'interface principale n'a pas connu de refonte majeure depuis 2021. Une chose est sûre : les équipes auront relativement pris leur temps avant d'inclure ce que beaucoup proposent déjà depuis plusieurs années. Cela étant dit, mieux vaut tard que jamais.