Le parquet a ouvert ces enquêtes pour « diffusion, par service de communication au public en ligne, d'un montage ou contenu généré par traitement algorithmique non apparent représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement ». Pour ce délit, les auteurs encourent deux ans de prison et 45 000 euros d'amende. Lorsqu'un auteur commet en plus des gestes sexuels non consentis, les magistrats retiennent aussi l'agression sexuelle.

Dans les cas signalés au 3018, d'après e-Enfance, un créateur de contenus aborde une jeune femme ou une adolescente dans un lieu public et la filme discrètement avec ses lunettes. Il cherche à « provoquer une réaction, la mettre mal à l'aise ou la placer dans une situation embarrassante », puis publie la séquence, principalement sur TikTok. En juin, lors de la Fête de la musique à Paris, un homme équipé de lunettes Meta a ainsi abordé puis filmé une jeune fille, avant de diffuser la vidéo sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Des internautes ont ensuite adressé à la jeune fille des « commentaires haineux et des menaces de mort ». « Elles sont humiliées, et parfois pour certaines menacées de mort sur les réseaux sociaux », a expliqué à l'AFP Inès Legendre, responsable du plaidoyer à e-Enfance, pour qui la trentaine de signalements reçus n'est que « la partie émergée de l'iceberg ».

L'association a obtenu de TikTok, via le 3018, le retrait de plusieurs vidéos. Certaines ont toutefois été remises en ligne, et les comptes concernés ont continué à publier de nouvelles séquences. « Même lorsque les victimes demandent la suppression des vidéos, les auteurs refusent de les retirer », a dénoncé e-Enfance. En juillet, on vous rapportait qu'Adam Mosseri, patron d'Instagram, avait promis de bannir les comptes qui harcèlent des inconnus avec les lunettes Meta.