La position de la FCA établit toutefois une distinction selon la nature des événements concernés. Le régulateur a précédemment indiqué être compétent pour surveiller les marchés de prédiction liés à des événements financiers ou à certains phénomènes climatiques. Les contrats portant sur des résultats politiques ou sportifs relèveraient, en revanche, de la Gambling Commission, la commission des jeux d'argent et de paris sportifs.