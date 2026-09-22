Gagner de l'argent sur l'actu, c'est séduisant non ? C'est ce que propose Polymarket. Mais voilà, la plateforme est interdite dans certains pays, dont la France, enfin, jusqu'à maintenant. En effet, elle tente le tout pour le tout auprès des régulateurs européens, pour ne pas être considérée comme un simple site de jeux d'argent.
Polymarket tente de convaincre les régulateurs européens et britanniques de considérer ses activités comme des services financiers plutôt que comme des jeux d’argent. Une telle classification pourrait permettre à la plateforme de s’affranchir des législations nationales sur les paris et de contester notamment les restrictions dont elle fait l’objet en France et en Espagne.
Marché de prédiction ou jeu d'argent ?
Présenté comme un "marché de prédiction", Polymarket permet à ses utilisateurs de parier sur l’issue d’événements à venir. Les paris proposés peuvent concerner des élections, des compétitions sportives, les résultats d’un film au box-office ou encore des conflits internationaux. Sauf que le site a récemment été bloqué en France par les autorités.
Selon le Financial Times, l’entreprise a engagé des discussions avec la Commission européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers. Elle souhaiterait voir son activité encadrée par les règles MiFID, la législation européenne qui harmonise les règles applicables aux services d’investissement.
Cette approche permettrait notamment à Polymarket d’éviter de devoir composer avec les différentes législations nationales sur les jeux d’argent au sein de l’Union européenne. En effet, dans le cadre actuel, la plateforme devrait obtenir une licence de jeux d’argent dans les différents pays de l’UE où elle souhaite exercer son activité.
Des discussions également au Royaume-Uni
Polymarket aurait aussi contacté les autorités britanniques. Des représentants de l’entreprise ont rencontré Nikhil Rathi, directeur général de la Financial Conduct Authority (FCA), qui supervise les entreprises et les marchés de services financiers au Royaume-Uni.
La position de la FCA établit toutefois une distinction selon la nature des événements concernés. Le régulateur a précédemment indiqué être compétent pour surveiller les marchés de prédiction liés à des événements financiers ou à certains phénomènes climatiques. Les contrats portant sur des résultats politiques ou sportifs relèveraient, en revanche, de la Gambling Commission, la commission des jeux d'argent et de paris sportifs.
En Europe, Polymarket fait déjà l’objet de plusieurs restrictions. L’Espagne a bloqué Polymarket et Kalshi en mai, le temps d’examiner la légalité de leurs activités en l’absence de licence de jeux d’argent. En juillet, la France a demandé aux fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher les utilisateurs situés dans le pays d’accéder à Polymarket.
L’ESMA alerte sur les risques de délits d’initiés
La perspective d'un assouplissement des règles européennes sur les marchés de prédiction ne semble pas recueillir l’adhésion de l’ESMA. L’autorité a récemment averti que ces plateformes étaient fortement exposées aux opérations fondées sur des informations privilégiées.
Au cours des derniers mois, un employé de Google, trois candidats politiques et un membre du personnel de la Maison-Blanche ont ainsi été identifiés comme ayant effectué des transactions sur ces plateformes à partir d’informations internes.
Polymarket fait également face à des interrogations concernant ses méthodes publicitaires. Selon de précédentes informations que nous avions précédemment relayées, l’entreprise aurait rémunéré des influenceurs afin qu’ils publient des vidéos publicitaires présentant de faux paris. La moitié des paris montrés comme gagnants dans ces vidéos auraient été perdants s’ils avaient réellement été effectués.
Si l'entreprise veut son autorisation dans certains pays d'Europe, elle a encore du chemin à faire sur ses méthodes promotionnelles.