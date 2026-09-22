Montage gratuit, outils audio et publication directe sur YouTube Shorts… Avec Premiere Mobile, Adobe veut séduire les créateurs qui réalisent leurs vidéos entièrement sur smartphone. Et leur donner une bonne raison de quitter leur application habituelle.
Un vrai montage multipiste et des voix plus propres
L’application ne se contente pas d’assembler quelques séquences. Sa timeline multipiste permet de superposer vidéos, textes, musiques et voix off, avec une découpe à l’image près pour soigner ses transitions ou caler ses changements de plan sur le rythme d’un morceau. L’interface s’adapte également aux smartphones pliants.
Adobe a aussi pensé à ceux qui filment sur le vif, sans micro externe ni studio. La fonction Enhance Audio doit améliorer l’intelligibilité des voix en atténuant les bruits parasites, tout en laissant la possibilité de conserver une partie de l’ambiance sonore. Pratique pour rattraper une interview enregistrée dans un café ou une voix off réalisée en déplacement.
Le partenariat avec YouTube apporte, lui, des modèles de Shorts, des effets et des transitions prêts à l’emploi. On y glisse ses séquences, on personnalise le résultat dans l’éditeur multipiste, puis on publie directement sur YouTube. Niveau specs, il faudra au minimum un smartphone sous Android 13 et avec au moins 5 Go de mémoire vive (RAM).
Adobe veut séduire les créateurs sans leur imposer un abonnement
Le nom Premiere constitue évidemment un atout, mais la concurrence n’a pas attendu Adobe. CapCut dispose déjà d’un solide arsenal de montage, même si certains effets et outils nécessitent son abonnement Pro. De son côté, Meta propose avec Edits des exports sans filigrane et une publication facilitée sur Instagram.
Premiere Mobile mise donc sur la gratuité de ses fonctions de montage, sa précision et son intégration à YouTube. Signalons que les fonctions génératives de Firefly, notamment pour créer des effets sonores ou animer une image, peuvent être essayées gratuitement, mais pour obtenir des crédits génératifs supplémentaires ou davantage d’espace de stockage, il faudra clairement passer à la caisse. Les images clés, les sous-titres enrichis et Adobe Fonts arriveront également plus tard.
Premiere Mobile débarque donc sur Android avec de sérieux arguments, mais déloger CapCut du smartphone des créateurs de contenu sera une autre paire de manches.