Le nom Premiere constitue évidemment un atout, mais la concurrence n’a pas attendu Adobe. CapCut dispose déjà d’un solide arsenal de montage, même si certains effets et outils nécessitent son abonnement Pro. De son côté, Meta propose avec Edits des exports sans filigrane et une publication facilitée sur Instagram.

Premiere Mobile mise donc sur la gratuité de ses fonctions de montage, sa précision et son intégration à YouTube. Signalons que les fonctions génératives de Firefly, notamment pour créer des effets sonores ou animer une image, peuvent être essayées gratuitement, mais pour obtenir des crédits génératifs supplémentaires ou davantage d’espace de stockage, il faudra clairement passer à la caisse. Les images clés, les sous-titres enrichis et Adobe Fonts arriveront également plus tard.

Premiere Mobile débarque donc sur Android avec de sérieux arguments, mais déloger CapCut du smartphone des créateurs de contenu sera une autre paire de manches.