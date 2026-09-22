Au lancement d'Under the Hood, X.com ne fournissait que des statistiques mensuelles agrégées sur ces étiquettes, et non un verdict publication par publication, relève Engadget. L'entreprise indique aujourd'hui, pour chaque publication retenue dans un pays à la suite d'une demande légale, le nom de ce pays. En plus, elle signale si elle a limité la visibilité d'un compte ou de ses messages pour respecter une loi locale, y compris quand le classement d'une publication a reculé à cause d'un filtrage de contenu exigé par un gouvernement. X explique avoir élargi l'outil après avoir constaté l'intérêt des utilisateurs pour plus de transparence sur ce type de filtrage.

Pour appuyer ces demandes, les gouvernements invoquent notamment des lois contre les discours haineux. Des organisations de défense de la liberté d'expression affirment que certains pays utilisent aussi ces lois pour réprimer la dissidence politique.

X ouvre cette mise à jour à tous les comptes éligibles. Il faut avoir publié au moins dix messages le mois précédent et posséder un compte vieux d'au moins un an. En août, seul un groupe de testeurs pouvait utiliser l'outil, d'après Engadget. Un compte éligible peut récupérer son rapport depuis les paramètres de l'application ou à l'adresse x.com/i/under_the_hood, au format JSON. Et pas de panique pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce format. Ils peuvent glisser-déposer le fichier dans un chatbot d'IA pour obtenir des explications, indique TechCrunch. Et pourquoi pas Grok tant qu'on y est.