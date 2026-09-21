Tout part d’une difficulté bien connue des ingénieurs spatiaux. Plus une sonde équipée de panneaux solaires s’éloigne de notre étoile, moins elle dispose d’électricité pour alimenter sa propulsion. Or, pour entreprendre un voyage interstellaire, il faut justement accumuler un maximum de vitesse avant de s’enfoncer dans l’espace.

La trajectoire imaginée par PSI consiste donc à multiplier les passages près du Soleil pour y concentrer les phases d’accélération. La sonde profiterait ainsi d’une production électrique plus importante et de manœuvres plus efficaces pour gagner progressivement l’énergie nécessaire à son départ.

Après douze ans de manœuvres, la sonde atteindrait une vitesse de croisière d’environ 85 000 km/h, avant de poursuivre sa route sans propulsion active. Mais Alpha du Centaure ne l’attendra pas sagement à sa position actuelle. Le système stellaire se trouvera à plus de six années-lumière de nous lors du passage de Fermi Explorer, contre 4,4 aujourd’hui. Soit plus de 15 000 milliards de kilomètres supplémentaires à parcourir.

L’IA intervient dans la recherche de cet enchaînement de manœuvres. Selon PSI, ses agents ont élaboré les modèles physiques, exploré différentes trajectoires et confronté leurs résultats à d’autres calculs et simulations. L’idée n’est donc pas de confier les commandes de la sonde à une IA, mais de lui faire résoudre en amont un problème particulièrement complexe de mécanique spatiale.