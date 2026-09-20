Agendas, courriels de l’école, inscriptions aux activités, menus… Google teste un assistant capable de coordonner une partie du quotidien familial pour toute la famille. Jusqu’à six adultes peuvent travailler avec lui, mais l’expérience reste pour l’instant réservée aux États-Unis.
Entre les messages de l’école, les rendez-vous à caler et les formulaires à remplir, la deuxième journée des parents commence souvent après le boulot. Google veut en déléguer une partie à CC, son agent IA désormais capable de travailler pour tout un foyer. Alimenté par les informations que ses membres acceptent de partager, il doit transformer ce joyeux désordre numérique en agenda, rappels et démarches déjà préparés.
Un assistant qui ne se contente pas de rappeler les rendez-vous
Propulsé par Gemini, CC peut envoyer chaque matin un récapitulatif commun aux membres de la famille, ajouter des événements au calendrier familial ou, encore, préremplir certains PDF d’inscription. Il sait également préparer des menus et demander les informations qui lui manquent, avant de les conserver pour les prochaines tâches.
Particularité intéressante, l’agent dispose de son propre compte Google. Jusqu’à six adultes peuvent choisir ce qu’ils lui donnent à voir depuis Gmail, Chat ou Drive. CC peut ensuite croiser ces informations pour organiser le quotidien du groupe, mais doit demander une autorisation avant d’envoyer des données ou d’agir à l’extérieur.
Google n’est pas seul à vouloir organiser la vie de famille
CC reste pour l’instant une expérience accessible sur liste d’attente aux États-Unis, avec un compte Google personnel et à partir de 18 ans. Aucune arrivée en France n’est encore annoncée.
Le terrain de l’agent IA familial n’est toutefois pas vierge. Ohai, dont l’application n’est pas disponible en France, transforme par exemple courriels, PDF ou photos en événements, tâches et rappels ; tout en proposant des menus et des connexions aux calendriers Google, Apple et Outlook. Son abonnement démarre à 19,99 dollars par mois pour deux personnes et monte à 29,99 dollars pour une formule de groupe.
Disponible depuis la France, mais en anglais, Anna suit une logique proche en allant chercher les obligations familiales dans les courriels, l’agenda ou WhatsApp. D’autres membres de la famille (conjoint, coparent, grand-parent, etc.) peuvent rejoindre le compte, facturé 20 dollars par mois après deux semaines d’essai.
Que l’on accepte ou pas de laisser une IA organiser sa vie familiale, Google possède toutefois un avantage évident : une bonne partie de la vie numérique des familles passe déjà par Gmail, Calendar et Drive. La question est : est-ce que cet agent fera vraiment gagner du temps au quotidien ? Et niveau nom, on aurait espéré mieux pour un assistant familial. Alfred, où sont les enfants ?