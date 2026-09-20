CC reste pour l’instant une expérience accessible sur liste d’attente aux États-Unis, avec un compte Google personnel et à partir de 18 ans. Aucune arrivée en France n’est encore annoncée.

Le terrain de l’agent IA familial n’est toutefois pas vierge. Ohai, dont l’application n’est pas disponible en France, transforme par exemple courriels, PDF ou photos en événements, tâches et rappels ; tout en proposant des menus et des connexions aux calendriers Google, Apple et Outlook. Son abonnement démarre à 19,99 dollars par mois pour deux personnes et monte à 29,99 dollars pour une formule de groupe.

Disponible depuis la France, mais en anglais, Anna suit une logique proche en allant chercher les obligations familiales dans les courriels, l’agenda ou WhatsApp. D’autres membres de la famille (conjoint, coparent, grand-parent, etc.) peuvent rejoindre le compte, facturé 20 dollars par mois après deux semaines d’essai.

Que l’on accepte ou pas de laisser une IA organiser sa vie familiale, Google possède toutefois un avantage évident : une bonne partie de la vie numérique des familles passe déjà par Gmail, Calendar et Drive. La question est : est-ce que cet agent fera vraiment gagner du temps au quotidien ? Et niveau nom, on aurait espéré mieux pour un assistant familial. Alfred, où sont les enfants ?