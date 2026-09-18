Alors que la norme était au HDMI 2.1 depuis un moment, le HDMI évolue. Les premiers câbles HDMI 2.2 arrivent sur le marché, promettant des vitesses de transfert nettement plus élevées que la version précédente. Alors, achat indispensable ou gadget encore prématuré ?
Silkland annonce la commercialisation de sa gamme H96, présentée comme la première série de câbles HDMI au monde certifiés Ultra96 et accessible aux consommateurs. Deux références sont disponibles dès le 16 septembre : le S2705 en 2 mètres et le S2707 en 3 mètres.
Les deux câbles sont proposés à partir de 32,99 dollars sur le site de Silkland. Niveau qualité, ils offrent un boîtier en alliage d'aluminium et d'une gaine en nylon à double tressage. D'autres longueurs doivent être commercialisées ultérieurement.
Deux longueurs certifiées individuellement
La particularité de cette nouvelle gamme tient à sa certification Ultra96. Chaque longueur fait l'objet d'une certification individuelle. Le S2705 de 2 mètres et le S2707 de 3 mètres disposent ainsi chacun de leur propre label officiel Ultra96.
Le fabricant indique que le programme Ultra96 impose à chaque modèle de passer des tests dans un centre de test agréé par le HDMI Forum pour chaque longueur concernée. À 96 Gbit/s, maintenir un signal fiable devient plus complexe, plus le câble est long.
Chaque exemplaire est accompagné du label officiel de certification Ultra96. Un QR code présent sur l'emballage permet de vérifier sur le site officiel de HDMI la marque, le modèle et la longueur certifiée du câble.
Les deux registres de vérification fournis par Silkland correspondent au S2705 de 2 mètres et au S2707 de 3 mètres.
Jusqu'à 96 Gbit/s de bande passante
La gamme H96 est conçue pour une bande passante de 96 Gbit/s, soit deux fois celle annoncée pour la norme HDMI 2.1. Silkland indique que ses câbles prennent en charge les flux 4K à 240 Hz et 8K à 60 Hz sans compression, avec une chrominance 4:4:4 complète.
Avec la technologie DSC, les câbles peuvent également prendre en charge des configurations allant jusqu'à la 4K à 480 Hz, la 8K à 240 Hz et la 16K à 60 Hz.
Le H96 prend par ailleurs en charge le protocole LIP, ou Latency Indication Protocol, associé à la norme HDMI 2.2. Le constructeur mentionne également la prise en charge du VRR, de l'ALLM, du QMS et de l'eARC.
Les câbles restent compatibles avec les appareils HDMI 2.1 actuels fonctionnant à 48 Gbit/s. Silkland les présente également comme prêts pour les appareils HDMI 2.2 à 96 Gbit/s dont l'arrivée est prévue à partir de 2027.
Des câbles déjà disponibles
Alors que les appareils exploitant pleinement la bande passante de 96 Gbit/s ne sont pas encore annoncés comme disponibles par Silkland, les câbles H96 peuvent dès à présent être achetés. Le fabricant entend ainsi proposer une solution certifiée avant l'arrivée des équipements HDMI 2.2 à 96 Gbit/s.
Le constructeur a déjà commercialisé un câble DP80 de 2 mètres certifié VESA et un câble USB 4 offrant un débit de 80 Gbit/s, disponible sur Amazon.