Gratuit là où le testeur matériel se paie, avec des limites honnêtes

Le calcul penche vite du bon côté. Les testeurs matériels de câbles se négocient entre 16 et 50 dollars chez les spécialistes. La version gratuite de WhatCable suffit, selon la presse spécialisée, à trier les câbles d'un foyer, les fonctions avancées passant par une formule payante. Le code est par ailleurs publié en open source, une rareté sur ce créneau.

Les limites sont posées sans détour. Les câbles de moins de 60 watts, que la norme dispense d'e-marker, ne racontent souvent rien, et un e-marker contrefait qui ment effrontément restera indétectable par logiciel, quel qu'il soit. Surtout, WhatCable n'existe que sur Mac : aucun équivalent logiciel n'a émergé côté Windows, où le testeur matériel reste à ce jour la seule option.