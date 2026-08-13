Deux câbles USB-C parfaitement identiques à l'œil peuvent séparer une charge de 240 watts d'un filet à 7,5 watts. WhatCable lit ce que chaque câble déclare réellement, sans testeur matériel.
L'USB-C a unifié la prise, pas les câbles : la norme n'impose que 7,5 watts de charge, tout le reste (240 watts, 40 Gbit/s, vidéo) demeure optionnel et invisible de l'extérieur. Jusqu'ici, seul un testeur matériel dédié permettait de faire le tri dans un tiroir de cordons. WhatCable, application macOS gratuite et open source lancée en mai 2026 par le développeur Darryl Morley, fait le travail depuis la barre de menus.
- Diagnostic charge et vitesse
- Identification des câbles e-marqués
- Version gratuite open source
L'e-marker, cette carte grise du câble que le Mac sait lire
Les câbles USB-C dignes de ce nom embarquent une puce, l'e-marker, qui joue le rôle de carte grise : puissance admise, débit supporté, version de la norme. WhatCable interroge le contrôleur USB-C du Mac pour consulter cette fiche d'identité, puis affiche la puissance maximale, la vitesse de transfert et la version USB ou Thunderbolt du lien réellement établi, composants internes à l'appui.
L'application croise ensuite ces déclarations avec les spécifications officielles et vérifie que l'identifiant du fabricant est bien enregistré auprès de l'USB-IF, l'organisme qui gouverne la norme. Un câble incohérent ou inconnu au bataillon se voit signalé comme suspect. Des notifications accompagnent chaque branchement, l'appli se loge au choix dans la barre de menus ou le Dock, et une version en ligne de commande, avec sortie JSON et mode surveillance, s'adresse aux plus techniciens.
Gratuit là où le testeur matériel se paie, avec des limites honnêtes
Le calcul penche vite du bon côté. Les testeurs matériels de câbles se négocient entre 16 et 50 dollars chez les spécialistes. La version gratuite de WhatCable suffit, selon la presse spécialisée, à trier les câbles d'un foyer, les fonctions avancées passant par une formule payante. Le code est par ailleurs publié en open source, une rareté sur ce créneau.
Les limites sont posées sans détour. Les câbles de moins de 60 watts, que la norme dispense d'e-marker, ne racontent souvent rien, et un e-marker contrefait qui ment effrontément restera indétectable par logiciel, quel qu'il soit. Surtout, WhatCable n'existe que sur Mac : aucun équivalent logiciel n'a émergé côté Windows, où le testeur matériel reste à ce jour la seule option.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.