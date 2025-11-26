MisterDams

Moi je trouve surtout l’USB 3 un peu fragile pour l’usage qu’ils prévoient.

Je pense que ça aurait mérité un peu de renfort avant d’en faire un truc qui va servir à plein d’autres choses que ce pour quoi il a été conçu initialement.

L’USB-C a été optimisé pour être débranché et rebranché facilement, et souvent. L’utiliser pour un truc qui doit rester connecté de façon solide et stable, c’est pas idéal. Il suffit de voir « l’accroche » d’un câble d’alimentation « à l’ancienne », genre les ronds, pour voir la différence.

Déjà aujourd’hui, je ne compte plus les fois où l’USB-C ne charge pas correctement, où la communication entre le dock Thunderbolt et le PC est incomplète (bon ça c’est de l’usage data, évidemment, mais c’est la même connectique)…

Je suis pas sûr qu’on améliore les choses à en faire quasiment la nouvelle prise secteur.