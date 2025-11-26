L’Europe poursuit méthodiquement son chantier du "chargeur universel". Après avoir imposé l’USB-C aux smartphones, tablettes et bientôt aux ordinateurs portables, la Commission européenne s’attaque désormais à l’autre maillon de la chaîne : les alimentations elles-mêmes.
Voilà un changement dont l'annonce pourrait presque passer inaperçue et qui, pourtant, a le potentiel de transformer bien des usages du quotidien, de la box Internet à la petite console portable.
Un nouveau règlement qui élargit le terrain de jeu
Publié le 24 novembre au Journal officiel de l’Union européenne, le texte acte l’obligation d’équiper les chargeurs d’une prise USB-C d’ici à fin 2028. Jusqu’ici, la réglementation se concentrait uniquement sur les appareils. Désormais, ce sont leurs blocs d’alimentation qui devront se plier au standard.
La portée de ce texte est multiple, il s'agit là de réduire les déchets électroniques tout autant que de mettre fin à l’accumulation de chargeurs propriétaires qui traînent dans les tiroirs de tous les foyers.
L’obligation couvrira une large famille d’équipements tant qu’ils utilisent un transformateur externe et ne dépassent pas 120 watts. On pense donc aux routeurs, répéteurs, modems, box Internet, écrans alimentés via un bloc secteur, chargeurs de piles ou sans fil, ou encore certaines mini-consoles. Selon Bruxelles, cette extension permettra de faire passer la proportion de chargeurs non compatibles USB-C de 50 % aujourd’hui à environ 15 % en 2028. Autrement, la portée de ce texte devrait être significative dans les années à venir.
Exceptions, contournements… et responsabilité des fabricants
Comme toujours avec ce type de norme, les nuances sont nombreuses.
Certains appareils restent exclus pour des raisons techniques ou de sécurité : brosses à dents électriques, jouets, équipements de jardinage étanches ou fonctionnant au-delà de 7,2 volts, ainsi que les aspirateurs sans fil, dont la gestion de l’électricité statique impose des spécifications particulières.
L’autre subtilité tient au fait que les appareils eux-mêmes n’ont pas l’obligation d’adopter l’USB-C, sauf quand un règlement précédent l’impose déjà (comme sur les smartphones, tablettes et PC). Les fabricants pourraient donc jouer sur les deux tableaux en fournissant un chargeur muni de deux sorties – l’une USB-C pour respecter la loi, l’autre propriétaire pour leur produit. Une manière de se conformer au texte sans remettre en cause leurs connecteurs maison. Reste à savoir si l’industrie adoptera cette voie, ou si la logique du tout-USB-C finira par s’imposer naturellement.
Le règlement ne s’arrête pas à la connectique. Il impose aussi, en 2028, de nouvelles normes d’efficience des chargeurs en veille et à faible charge, avec un gain énergétique estimé à 3 %. Et pour limiter le remplacement complet d’un chargeur à cause d’un câble abîmé, l’UE rend obligatoire l’utilisation d’un câble détachable, facilement remplaçable. Une bonne nouvelle ?