Voici le premier câble USB4 Type-C entièrement passif capable de transmettre 20 Gbit/s, une image 8K et 100 watts sur une longueur de neuf mètres. Un record obtenu sans amplificateur, mais pas sans compromis.
Neuf mètres de cuivre, et toujours 20 Gbit/s à l'arrivée. Avec son CAC-2509, Club 3D promet un câble USB4 Type-C passif au moins trois fois plus long que les modèles habituellement proposés à ce débit. Aucun amplificateur pour renforcer le signal (redriver en anglais) ni puce pour le reconstruire en chemin (retimer) : données, vidéo et alimentation circulent d'une traite d'un connecteur à l'autre. Le fabricant néerlandais revendique même une première mondiale.
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Club 3D joue avec la physique, pas avec la norme
Contrairement à une idée répandue, l'USB-IF ne fixe pas de longueur maximale absolue pour un câble USB4. La norme impose plutôt des seuils électriques à respecter, notamment en matière d'atténuation, de bruit, de diaphonie, d'impédance et de stabilité du signal. Or, plus un câble en cuivre s'allonge, plus les hautes fréquences arrivent dégradées.
Club 3D ne détaille pas sa recette. Pour tenir neuf mètres, le CAC-2509 repose probablement sur des conducteurs généreusement dimensionnés, des paires différentielles soigneusement appairées, un isolant à faibles pertes et un blindage renforcé. La maîtrise de l'impédance et la précision des connecteurs deviennent également cruciales. Son poids de 506 grammes suggère d'ailleurs une fabrication autrement plus sérieuse que celle d'un câble USB-C ordinaire.
Ce n'est donc pas un cordon qu'on glissera négligemment dans son sac ou une pochette d'ordinateur, mais un câble de structure destiné à être tiré dans des goulottes ou derrière un bureau.
L'autre astuce pour atteindre une telle longueur consiste à ne pas viser le sommet de l'USB4. Le CAC-2509 s'arrête à 20 Gbit/s, avec deux voies de 10 Gbit/s, loin des 40 ou 80 Gbit/s des versions les plus rapides. Cette fréquence de signalisation plus basse réduit sensiblement les pertes.
Une puce E-Marker signale parallèlement aux appareils reliés que le câble accepte une recharge USB Power Delivery allant jusqu'à 100 watts, mais elle ne régénère pas le signal et ne transforme donc pas le CAC-2509 en modèle actif. Un compromis de plus quand les câbles USB-C EPR (Extended Power Range) les plus récents peuvent atteindre les 240W.
Un record qui doit encore faire ses preuves
Club 3D annonce la possibilité de diffuser un signal vidéo allant jusqu'à une définition de 8K en 60 Hz ou 4K à 240 Hz via une sortie vidéo DisplayPort 1.4 Alt Mode avec compression DSC et appareils émetteurs/récepteurs compatibles. Bien qu'annoncé à environ 82 euros, le câble n'est toutefois pas encore disponible à la vente. Surtout, aucun test indépendant n'a confirmé ses performances réelles et sa fiche technique n'affiche pas encore de certification USB-IF, uniquement les conformités CE et RoHS.
Destiné aux salles de réunion, aux installations audiovisuelles ou aux configurations déportées comme les simulateurs de course (volant et casque VR éloignés du PC), ce type de câble reste un produit de niche, mais faire voyager 20 Gbit/s sur neuf mètres de cuivre sans béquille électronique constitue une prouesse qui mérite le détour.