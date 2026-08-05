Neuf mètres de cuivre, et toujours 20 Gbit/s à l'arrivée. Avec son CAC-2509, Club 3D promet un câble USB4 Type-C passif au moins trois fois plus long que les modèles habituellement proposés à ce débit. Aucun amplificateur pour renforcer le signal (redriver en anglais) ni puce pour le reconstruire en chemin (retimer) : données, vidéo et alimentation circulent d'une traite d'un connecteur à l'autre. Le fabricant néerlandais revendique même une première mondiale.

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Club 3D joue avec la physique, pas avec la norme

Contrairement à une idée répandue, l'USB-IF ne fixe pas de longueur maximale absolue pour un câble USB4. La norme impose plutôt des seuils électriques à respecter, notamment en matière d'atténuation, de bruit, de diaphonie, d'impédance et de stabilité du signal. Or, plus un câble en cuivre s'allonge, plus les hautes fréquences arrivent dégradées.