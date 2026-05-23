L'Union européenne a imposé l'USB-C pour mettre fin à la salade de câbles. Sauf qu'en pratique, deux câbles identiques peuvent avoir des capacités radicalement différentes. Décryptage.
Un seul câble pour tous vos appareils ? La promesse de l'USB-C, devenu obligatoire en Europe pour les smartphones, les tablettes et désormais les ordinateurs portables, semblait clore définitivement le débat des connecteurs. Sauf que la réalité est nettement plus tordue : certains câbles chargent un PC en 12 heures, d'autres refusent de transmettre la moindre image vers un écran externe, et quelques modèles bas de gamme parviennent même à griller le matériel auquel on les branche. Derrière le connecteur universel se cache un labyrinthe de normes, de protocoles propriétaires et de raccourcis marketing. On vous explique pourquoi le câble universel n'existe pas vraiment, et comment éviter les pièges.
L'USB-C, un connecteur unique pour mille usages différents
Né en 2014 sous l'égide de l'USB Implementers Forum (le consortium qui réunit Intel, Apple, Microsoft, HP, Dell et Samsung), l'USB-C devait remplacer le micro-USB et mettre fin à la prolifération des chargeurs propriétaires. Le format est compact, réversible, et capable de transporter énergie, données et vidéo dans un seul câble. L'UE a poussé l'adoption en imposant la norme aux smartphones et tablettes dès 2024, puis aux PC portables.
Mais comme le rappelle l'USB-IF lui-même, l'USB-C ne désigne que la forme du connecteur. Tout ce qui passe à l'intérieur dépend des protocoles supportés. Un câble USB 2.0 plafonne à 480 Mb/s, un USB 3.0 monte à 5 Gb/s, et un Thunderbolt 4 atteint 40 Gb/s. Côté alimentation, le grand écart est encore plus violent : entre un câble limité à 15 W et un modèle certifié 240 W via la norme USB Power Delivery, l'écart de performances est colossal, mais rien ne le distingue visuellement.
Recharge rapide propriétaire : l'angle mort du standard européen
L'UE a anticipé en imposant la compatibilité avec l'USB Power Delivery, le standard ouvert de recharge rapide. En théorie, n'importe quel chargeur certifié USB-C PD doit pouvoir alimenter rapidement n'importe quel appareil compatible. En pratique, les constructeurs ont trouvé la parade : ils respectent strictement le minimum imposé par PD, puis greffent par-dessus un protocole maison qui ne se déclenche que si le téléphone reconnaît son chargeur et son câble d'origine.
Résultat : pour profiter des recharges ultra-rapides annoncées sur les flagships Android, il faut acheter le combo chargeur + câble de la marque. Le mythe du câble unique en prend un sacré coup. Pire, comme l'a montré un ingénieur de Google dans une série de tests devenue référence, des vendeurs peu scrupuleux mentent sur les capacités réelles des câbles bon marché vendus sur Amazon, au point qu'une partie a été bannie de la plateforme après avoir endommagé des Chromebooks et des chargeurs.
Le GPMI chinois, futur successeur ?
Pendant que l'Europe peaufine son standard, la Chine planche déjà sur la suite. Baptisée GPMI (General Purpose Multimedia Interface), cette nouvelle norme promet la vidéo 8K, des débits monstrueux, le réseau internet et jusqu'à 240 W d'alimentation dans un seul câble. Sur le papier, c'est le câble universel rêvé. Reste à voir si les industriels mondiaux accepteront de renier leurs protocoles propriétaires pour l'adopter, et à quel prix il sera commercialisé. Pour l'instant, le pari reste ouvert.
L'USB-C illustre une vérité tenace de l'industrie tech : la simplicité standardisée est toujours négociée à la marge par les constructeurs, qui gardent jalousement une couche premium sur leurs accessoires. Avant d'acheter un câble, trois questions à se poser : quelle puissance de recharge ? Quel débit de données ? Et est-ce que je dois transmettre de la vidéo ? Trois ou quatre câbles bien choisis suffisent à couvrir l'essentiel des usages.