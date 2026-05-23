Francis7

Pour les ordinateurs PC Windows, le problème ne se pose pas encore véritablement puisque la recharge est encore assurée par le connecteur pour le raccordement sur secteur. Pour le Mac, c’est par USB-C et le nécessaire est fourni dans la boite.

Pour les autres smartphones et autres matériels, il n’est pas difficile de faire son choix. Il suffit de bien lire les informations sur les boites à l’achat. On sait quand même bien distinguer un chargeur rapide avec son câble d’un câble pour le transfert de données.

Pour les Hub, les Dock USB-C, cela dépend. Il y en a qui offrent nativement la recharge rapide du matériel externe sur du USB 2 et puis d’autres nécessitent d’être raccordés également sur secteur pour faire fonction de recharge. Cela dépend et se ressent sur les prix affichés et c’est décrit sur la boite.