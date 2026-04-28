C'est là que le sujet se complique un peu. La loi n'impose pas seulement un port USB-C identique sur tous les appareils. Elle exige aussi que les chargeurs respectent un protocole commun, appelé USB Power Delivery, qui garantit leur compatibilité entre eux. Sans ce standard, un chargeur peut physiquement se brancher à votre laptop (même prise, même câble) mais se révéler bien trop peu puissant pour le recharger correctement. Dans le meilleur des cas, la charge sera désespérément lente.