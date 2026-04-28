Depuis le 26 avril 2026, tous les ordinateurs portables vendus en Europe doivent intégrer un port USB-C pour leur recharge. Une obligation européenne qui signe officiellement la fin des câbles à usage unique.
C'est la dernière pièce du puzzle. Après les smartphones, tablettes, casques et consoles, déjà soumis à la règle depuis décembre 2024, les laptops sont désormais concernés par l'obligation du chargeur universel USB-C en Europe. Une bascule réglementaire qui simplifie la vie des consommateurs, mais qui nous incite à poser la question suivante : faut-il racheter un chargeur compatible ?
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L'USB-C est obligatoire sur les PC portables depuis le 26 avril, la boucle est bouclée
La réglementation européenne sur le chargeur universel, adoptée en 2022 et transposée en droit français fin 2023, s'est toujours appliquée en deux temps. D'abord, elle a chamboulé le monde des petits appareils, avec les smartphones, tablettes et écouteurs sous chargeur universel depuis décembre 2024. Puis ce fut au tour des ordinateurs portables, dont le délai de grâce accordé aux fabricants vient d'expirer. Oui, depuis le 26 avril 2026, tout laptop vendu pour la première fois en Europe doit obligatoirement être équipé d'un port USB-C pour sa recharge, comme nous le rappelle aujourd'hui Que-Choisir Ensemble.
Derrière cette obligation, il y a évidemment un enjeu environnemental et économique bien réel. Selon la Commission européenne, les chargeurs inutilisés ou jetés génèrent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année en Europe, avec des câbles orphelins, blocs de recharge accumulés dans les tiroirs, accessoires rendus obsolètes à chaque changement d'appareil. En harmonisant les standards de recharge, la mesure devrait également permettre aux consommateurs d'économiser 250 millions d'euros par an, en évitant ces achats de chargeurs devenus inutiles.
Les ordinateurs portables étaient en tout cas les derniers appareils à ne pas encore être concernés par la règle, alors que la liste était déjà longue. Des smartphones aux tablettes, en passant par les claviers, souris, appareils photo, casques, consoles de jeu, liseuses, enceintes portables et systèmes de navigation GPS étaient tous passés à l'USB-C depuis près d'un an et demi. Désormais, toute la gamme des appareils électroniques grand public partage officiellement le même type de port de recharge.
Le chargeur universel, oui, mais lequel acheter ?
C'est là que le sujet se complique un peu. La loi n'impose pas seulement un port USB-C identique sur tous les appareils. Elle exige aussi que les chargeurs respectent un protocole commun, appelé USB Power Delivery, qui garantit leur compatibilité entre eux. Sans ce standard, un chargeur peut physiquement se brancher à votre laptop (même prise, même câble) mais se révéler bien trop peu puissant pour le recharger correctement. Dans le meilleur des cas, la charge sera désespérément lente.
La puissance nécessaire varie selon les appareils. 5 W suffisent par exemple pour recharger des écouteurs, 20 à 30 W pour un smartphone, 30 à 45 W pour une tablette, et jusqu'à 100 W pour un ordinateur portable plus gourmand. Pour ne pas se retrouver à jongler entre plusieurs chargeurs, un modèle USB Power Delivery d'une puissance de 45 à 65 W constitue le bon compromis, en ce qu'il couvre la quasi-totalité des usages du quotidien, pour un prix compris entre 25 et 50 euros.
Dernier point à ne pas négliger avant d'acheter : depuis l'entrée en vigueur de la réglementation, les fabricants d'ordinateurs portables ne sont plus tenus de glisser un chargeur dans la boîte. Ils ont simplement l'obligation de signaler sa présence, ou a contrario son absence, via un pictogramme sur l'emballage. Mieux vaut donc vérifier l'étiquette avant de passer en caisse, pour éviter de rentrer chez soi avec un laptop neuf… et aucun moyen de l'alimenter.