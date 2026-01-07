Pour les associations, la création d’un chargeur commun serait un moyen de planifier des réseaux de recharge publics et privés adaptés à différents types de véhicules légers. Dans la lettre adressée à Bruxelles, elles indiquent que la multiplication des modèles « rend presque impossible l’installation d’un réseau de recharge public ou privé pour vélos électriques » et fait peser un surcoût sur les exploitants de flottes.

Pour guider l’UE, elles proposent de s’appuyer sur les réglementations existantes sur l’écoconception et sur les batteries. L’USB‑C est une option sérieuse car plusieurs vélos l’utilisent déjà depuis 2025, et sa normalisation pour d’autres appareils électroniques dans l’Union depuis fin 2024 faciliterait l’adoption d’un standard unique pour les moyens de transport légers.

Les organisations rappellent que l’Europe a imposé l’USB‑C pour les téléphones et tablettes afin de réduire les déchets et simplifier l’usage des consommateurs. Elles estiment logique d'étendre cette logique aux véhicules légers pour la recharge électrique, pour que cyclistes et opérateurs de flottes organisent mieux leurs infrastructures.

Il y avait eu un précédent, en 2024. La réglementation européenne sur les batteries avait alors demande à la Commission d’étudier comment introduire un standard de chargeur commun pour les moyens légers de transport d’ici janvier 2025. Lettre morte.