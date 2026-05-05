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Le HDMI 2.1 débarque dans le pilote amdgpu

La série de patchs a été publiée le 1er mai sur la liste de diffusion du noyau Linux. Elle apporte le support HDMI FRL (Fixed Rate Link) au pilote d'affichage amdgpu. Le FRL est le protocole de transport du HDMI 2.1. C'est lui qui permet d'atteindre la 4K à 120 Hz ou la 8K à 60 Hz, deux paliers inaccessibles en HDMI 2.0. La compression DSC (Display Stream Compression), elle, est encore en phase de tests et arrivera dans une mise à jour ultérieure.

Wentland précise que les patchs ont passé un « sous-ensemble représentatif » des tests de conformité HDMI. Un cycle de conformité complet est en cours. Sur le forum Phoronix, un autre développeur AMD a confirmé le calendrier. Une « implémentation complète sera disponible une fois les patchs prêts et les tests de conformité terminés ». Traduction : AMD ne promet pas une livraison immédiate, mais le calendrier pointe vers 2026.

Le travail repose sur des fondations posées il y a plusieurs années par le développeur Rodrigo Siqueira, qui a depuis quitté AMD. Son successeur, identifié sous le nom de Jerry, a repris le chantier et mené les tests de conformité. Comment AMD a réussi à contourner les restrictions de licence du HDMI Forum reste une question ouverte. L'article de GamingOnLinux la pose explicitement, sans obtenir de réponse. La communauté Linux avait déjà dû composer avec ce verrouillage, et c'est précisément cette limitation qui avait contraint Valve à livrer sa Steam Machine avec un simple HDMI 2.0.

Pourquoi le timing compte autant que le patch

Le hasard fait bien les choses (ou pas). La Steam Machine de Valve est attendue avant la fin du premier semestre 2026. La console de salon tourne sur SteamOS, un système Linux, et embarque un APU AMD combinant architecture Zen 4 et GPU RDNA 3. Or, lors de la présentation de la machine en novembre 2025, Valve avait dû expliquer pourquoi un PC vendu en 2026 se contentait du HDMI 2.0. La réponse tenait en une phrase : le HDMI Forum refuse les pilotes ouverts. Le DisplayPort 1.4, lui, était bien au rendez-vous.

Pour les joueurs qui comptent brancher la Steam Machine sur un téléviseur (c'est un peu le principe d'une console de salon), le HDMI est souvent le seul connecteur disponible. Le DisplayPort reste cantonné aux moniteurs PC. Si les patchs d'AMD intègrent le noyau Linux à temps, Valve pourrait ajouter le HDMI 2.1 à SteamOS via une mise à jour. Le constructeur n'a rien confirmé, mais la fenêtre existe.

En attendant, le contraste reste saisissant. NVIDIA fournit des pilotes propriétaires compatibles HDMI 2.1 sur Linux depuis des années. AMD, qui mise tout sur l'open-source avec son pilote Mesa/RADV, devait composer avec un consortium qui traite les logiciels libres comme des citoyens de seconde zone. Ce patch ne résout pas le problème de fond (le HDMI Forum n'a pas changé d'avis), mais il prouve qu'AMD a trouvé un chemin praticable.

Pour les possesseurs de cartes Radeon sous Linux et les futurs acheteurs de Steam Machine, la 4K à 120 Hz via HDMI n'est plus un fantasme. C'est un patch en attente de validation.