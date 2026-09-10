La course aux très hautes fréquences franchit un nouveau cap. HKC a présenté une dalle LCD capable d’atteindre physiquement 1 200 Hz en Full HD, sans réduire la définition pour afficher ce chiffre spectaculaire.
Annoncée lors du DIC EXPO 2026 de Shanghai, cette dalle est donc capble d'afficher jusqu'à 1 200 images par seconde en 1 920 × 1 080 pixels. Une précision importante, puisque les fréquences à quatre chiffres reposent souvent sur des modes qui abaissent fortement la définition.
HKC avait notamment montré cet été un écran tri-mode atteignant 1 300 Hz, mais uniquement en HD. Celui-ci fonctionne également à 840 Hz en Full HD et à 650 Hz en QHD. Le nouveau panneau s’arrête à 1 200 Hz, mais conserve cette fois sa définition Full HD.
Il prolonge également le travail réalisé sur l’ANTGAMER ANT25ASF. Présenté au Computex 2026, ce 24,1 pouces Fast TN monte déjà à 1 000 Hz natifs en Full HD. Sa commercialisation est prévue en Chine au troisième trimestre 2026, avant un possible lancement international début 2027.
À 1 200 Hz, les pixels doivent encore réussir à suivre
À 1 000 Hz, une nouvelle image peut être affichée toutes les millisecondes. À 1 200 Hz, cet intervalle tombe à environ 0,83 ms : le gain n’est donc plus que de 0,17 ms. Une différence extrêmement faible, qui destine cette technologie aux joueurs d’esport les plus exigeants plutôt qu’au grand public.
Le fabricant affirme avoir développé une technologie de pilotage à très haute fréquence afin de préserver l’intégrité du signal, de maîtriser la chauffe et de conserver des temps de réponse réguliers. La dalle prend également en charge le VRR de 48 à 1 200 Hz et FreeSync Premium Pro. HKC annonce enfin une couverture de 96 % du DCI-P3, uncertification VESA HDR400 et un moteur d’IA chargé d’adapter la fréquence et la consommation au contenu affiché.
Une bande passante considérable
Faire transiter un tel signal ne sera pas anodin. En Full HD à 1 200 Hz et en 8 bits, les seules données actives représentent déjà environ 60 Gbit/s, sans compter les intervalles de suppression nécessaires au transport du signal. En 10 bits, ce chiffre approche 75 Gbit/s.
HKC mentionne du DisplayPort 2.1 et du HDMI 2.1, sans préciser les débits réellement disponibles ni le recours éventuel au Display Stream Compression. Le DSC paraît pourtant indispensable en HDMI 2.1 et pourrait également être nécessaire en DisplayPort pour transporter un signal en 10 bits.
De nombreuses inconnues subsistent. Le fabricant ne communique ni la diagonale, ni le type exact de dalle LCD, ni le nom d’un futur moniteur. Aucun prix ou calendrier de commercialisation n’est davantage annoncé. Il s’agit donc encore d’une démonstration technologique, contrairement au modèle 1 000 Hz désormais promis à une commercialisation.