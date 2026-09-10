Faire transiter un tel signal ne sera pas anodin. En Full HD à 1 200 Hz et en 8 bits, les seules données actives représentent déjà environ 60 Gbit/s, sans compter les intervalles de suppression nécessaires au transport du signal. En 10 bits, ce chiffre approche 75 Gbit/s.



HKC mentionne du DisplayPort 2.1 et du HDMI 2.1, sans préciser les débits réellement disponibles ni le recours éventuel au Display Stream Compression. Le DSC paraît pourtant indispensable en HDMI 2.1 et pourrait également être nécessaire en DisplayPort pour transporter un signal en 10 bits.



De nombreuses inconnues subsistent. Le fabricant ne communique ni la diagonale, ni le type exact de dalle LCD, ni le nom d’un futur moniteur. Aucun prix ou calendrier de commercialisation n’est davantage annoncé. Il s’agit donc encore d’une démonstration technologique, contrairement au modèle 1 000 Hz désormais promis à une commercialisation.