Techniquement, des questions demeurent. Les constructeurs annoncent une latence de 1 ms GtG, un contraste de 2000:1 et un gamut large avec une calibration soignée (Delta E < 2). Mais peut-on réellement maintenir des transitions propres et stables à 1000 Hz sur de l’IPS ? Aujourd’hui, même les meilleures dalles LCD peinent à maintenir des temps de réponse assez rapides pour éliminer totalement le flou de mouvement. Les technologies historiques comme le TN restent plus adaptées à ces vitesses, tandis que l’OLED domine déjà le terrain des transitions instantanées.



Faute de fiches techniques officielles, beaucoup d’éléments restent encore flous : connectique, gestion du rétroéclairage, latence réelle, algorithmes d’overdrive… Mais une tendance se dessine nettement : la course aux Hertz reprend, et l’année 2026 marquera une rupture. Pas forcément dans l’usage, encore limité par les GPU actuels, mais dans la manière dont les constructeurs imaginent l’avenir du jeu compétitif.



Une chose est sûre : le 1 kHz n’est plus un concept de laboratoire. Il arrive en boutique. Et il va falloir suivre ça de près.