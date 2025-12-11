On savait que la course aux fréquences élevées finirait par franchir un nouveau cap, mais peu imaginaient que la barre symbolique du kilohertz serait atteinte aussi vite, du moins pour une sortie commerciale dès 2026 !
Philips et AOC, les deux marques de TP-Vision, viennent de présenter en Chine deux moniteurs capables d’atteindre 1000 Hz en dual mode. Un chiffre presque abstrait, tant il dépasse aujourd’hui la capacité réelle des GPUs… mais un jalon technologique qui annonce clairement la prochaine bataille du marché gaming.
1000 Hz, une cadence difficile à suivre, pour les yeux et le GPU !
Les deux modèles, le Philips Evnia 27M2N5500XD et l’AOC AGON Pro AGP277QK, s’appuient sur une dalle IPS de 27 pouces affichant une définition native de 2560 × 1440 pixels et un rafraîchissement standard déjà spectaculaire de 500 Hz. Le passage à 1000 Hz se fait via un mode alternatif, qui impose de basculer en 720p : un compromis qui rappelle les récents moniteurs OLED capables de grimper à 540 Hz ou 720 Hz grâce à une réduction similaire de la résolution.
Cette stratégie n’a rien d’anodin. En réduisant la définition, les constructeurs ouvrent la voie à des fréquences extrêmes sans exploser les contraintes de bande passante. Reste à savoir si l’expérience visuelle suivra. Sur un 27 pouces, le 720p risque de tirer l’image vers le bas, mais ce n’est pas le public visé. Ces écrans s’adressent surtout aux joueurs d’esport, pour qui la lisibilité du mouvement prime sur la finesse d’affichage.
En attendant de plus amples détails
Techniquement, des questions demeurent. Les constructeurs annoncent une latence de 1 ms GtG, un contraste de 2000:1 et un gamut large avec une calibration soignée (Delta E < 2). Mais peut-on réellement maintenir des transitions propres et stables à 1000 Hz sur de l’IPS ? Aujourd’hui, même les meilleures dalles LCD peinent à maintenir des temps de réponse assez rapides pour éliminer totalement le flou de mouvement. Les technologies historiques comme le TN restent plus adaptées à ces vitesses, tandis que l’OLED domine déjà le terrain des transitions instantanées.
Faute de fiches techniques officielles, beaucoup d’éléments restent encore flous : connectique, gestion du rétroéclairage, latence réelle, algorithmes d’overdrive… Mais une tendance se dessine nettement : la course aux Hertz reprend, et l’année 2026 marquera une rupture. Pas forcément dans l’usage, encore limité par les GPU actuels, mais dans la manière dont les constructeurs imaginent l’avenir du jeu compétitif.
Une chose est sûre : le 1 kHz n’est plus un concept de laboratoire. Il arrive en boutique. Et il va falloir suivre ça de près.