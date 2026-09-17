Cette rencontre se tient alors que l'industrie débat du rythme auquel elle doit progresser. Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, a demandé aux entreprises de ralentir leurs travaux sur l'IA avancée, et deux chercheurs de cette même société ont averti que la technologie pourrait menacer la survie humaine. Certains critiques s'interrogent sur le fait de savoir si ces avertissements visent à aider les leaders actuels à maintenir leur avantage, tandis que Pékin a rejeté ces inquiétudes, les qualifiant de tentative de contrôle de la technologie.