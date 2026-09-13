Si vous êtes client chez Tesla et que votre voiture est immobilisée au garage, vous pouvez bénéficier d'une voiture de courtoisie, sous réserve de disponibilité, ou parfois un crédit Uber quand le parc de prêt est vide.

Mais bientôt, ce ne seront plus les seules options. Le site spécialisé Not a Tesla App a repéré, dans la version 4.60.5 de l'application Tesla, un nouveau sélecteur de transport pour les rendez-vous de service. Ces options sont sv_transport_robotaxi pour un trajet en Robotaxi, sv_transport_paid_loaner pour un prêt facturé, sv_transport_e_bike pour un vélo électrique et sv_transport_bolt pour un partenaire tiers.

Pour le site InsideEVs, la première renvoie à la flotte Cybercab, qui, nous le savons désormais, roule sans volant ni pédales. Le nom Bolt renvoie de son côté à la plateforme européenne de covoiturage.

Et comme nous y sommes habitués, Tesla n'a communiqué ni date ni liste de centres concernés, et la fonction est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, désactivée dans l'application.

