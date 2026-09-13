Déjà, faisons la part des choses. Et pour cela, prenons l’exemple de deux frères. Un parrain, déjà client d’une entreprise, et son frère, le filleul. Le second va bénéficier d'avantages s'il devient à son tour client, et le premier, bénéficier d’un bonus en échange du parrainage.

Une recommandation et un accord pour être démarché sont deux choses différentes. Un client peut donner le numéro de son frère à son opérateur, son assureur ou son fournisseur d’énergie pour obtenir une récompense de parrainage, mais cela ne vaut pas un consentement du frère au démarchage.

En effet, selon l’article 4 du règlement européen sur la protection des données, le consentement est une manifestation de volonté individuelle et personnelle, donnée librement et de façon éclairée, si bien que le parrain ne peut pas l’exprimer à la place de son frère. Ce consentement n’est valable qu’un an, et son titulaire peut à tout moment demander à en consulter la preuve, selon la CNIL.

Avant cette réforme, la CNIL imposait une obligation minimale pour les données obtenues auprès de tiers, puisque l’entreprise devait seulement informer la personne concernée de l’usage possible de son numéro et lui laisser la possibilité de refuser. Depuis le 11 août 2026, elle exige un accord donné à l’avance par cette personne, non une simple possibilité de refus après coup, car un consentement recueilli pour une finalité ne vaut pas pour une autre. Si l'entreprise veut démarcher le frère par téléphone, elle doit obtenir son accord à lui, et non celui du parrain.

Malgré la réforme, deux exceptions à cette obligation de consentement sont prévues, un accord explicite donné par la personne appelée et les contrats déjà en cours d’exécution entre elle et l’entreprise. Le parrainage n'est ni l’un ni l’autre.

