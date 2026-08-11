Squeak

C’est déjà une bonne avancée, mais je pense aussi que les appels frauduleux, ceux effectués massivement par des bots passeront outre cela et continueront leurs nuisances.

Personnellement, mon téléphone est configuré en mode ne pas déranger avec comme exception mes contacts et une application antispam (Orange Teléphone). J’ai décidé de ne plus répondre à aucun appel inconnu. Hier encore : 3 appels durant la journée (du même numéro), l’antispam l’a classé en « Démarchage - appel automatisé ». Ca n’arrêtait plus, en journée, même parfois après les heures typiques de bureau ou le week-end!