En avril 2014, le OnePlus One débarque sur le marché de la téléphonie à 269 euros avec une proposition presque provocatrice : offrir les performances d’un smartphone haut de gamme pour une fraction de son prix. Les deux fondateurs de la marque, Pete Lau et Carl Pei, tous deux passés par Oppo, misent alors sur quelques concessions bien choisies pour préserver l’essentiel et rester compétitifs face aux géants du secteur.

Même l’achat devient partie intégrante de l'histoire. Le système d’invitations, pensé à l’origine pour limiter les risques liés aux stocks, transforme rapidement la rareté en machine à désir. On guette les concours, on traîne sur les forums, on sollicite les premiers acheteurs. Avoir un OnePlus, c’est aussi montrer que l’on connaît une bonne adresse, qu'on est dans le coup.

La marque finit pourtant par sortir de ce cercle d’initiés. En 2016, le OnePlus 3 est vendu librement à 399 euros. Trois ans plus tard, le OnePlus 7 Pro pousse beaucoup plus loin l’ambition avec son écran OLED QHD+ à 90 Hz et sa caméra escamotable. OxygenOS fait le reste, avec une interface appréciée pour sa fluidité et sa relative sobriété. OnePlus n’est plus seulement intéressant parce qu’il est moins cher que les autres.

C’est précisément là que le piège se referme. À force d’ajouter des technologies, les prix augmentent. Le OnePlus 8 Pro démarre ainsi à 899 euros en 2020. À ce niveau de tarification, difficile de réclamer de l’indulgence sur la photo, la finition ou, encore, le logiciel. Le partenariat signé avec Hasselblad en 2021 illustre cette volonté de gagner en prestige. Le « flagship killer » finit alors par devoir défendre les mêmes tarifs que les flagships qu’il était venu défier.