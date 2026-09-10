Dès 2019, le débat sur la formation des couples d'étoiles massives se situait entre naissance commune et rapprochement tardif.

Sur cette question, Yichen Zhang, alors associé à des chercheurs du RIKEN, au Japon, et de l'université Chalmers, en Suède, avait publié une étude sur ce système dans Nature Astronomy. Zhang et ses collègues avaient alors mesuré une masse combinée d'au moins 18 fois celle du Soleil, une séparation d'environ 27 milliards de kilomètres entre les deux étoiles, soit six fois la distance entre le Soleil et Neptune, et une période orbitale d'au plus 600 ans.

Ces chiffres étaient compatibles avec le scénario privilégié à l'époque pour les couples d'étoiles massives. Selon cette hypothèse, un disque de gaz unique se fragmente en deux embryons stellaires. Ces deux étoiles naissent alors ensemble, à partir d'une réserve de gaz commune. Plus largement, environ 90 % des étoiles massives possèdent un compagnon. Les astronomes expliquent une grande partie de ces couples par cette fragmentation de disque.

Puis, après huit ans d'observations, les astronomes écartent ce scénario pour IRAS 07299-1651, car l'orbite est quasi parabolique et les disques des deux étoiles sont désalignés. Les deux étoiles sont donc nées séparément. Elles se sont rencontrées par hasard alors qu'elles grandissaient chacune de leur côté.

La plupart des étoiles massives achèvent leur vie en supernova. Cette explosion disperse des éléments lourds dans leur galaxie. C'est pourquoi les astronomes intègrent ce mode de formation dans leurs modèles de cette étape finale, qu'il s'agisse d'une naissance commune ou d'une capture tardive.

D'après Jonathan Tan, de l'université de Virginie, il suffit d'une rencontre fortuite pour déclencher une telle danse gravitationnelle dans la jeunesse chaotique des étoiles massives.