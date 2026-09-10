El Reno est une ville d'environ 20 000 habitants du comté de Canadian, en Oklahoma. Les data centers de minage Bitcoin consomment souvent beaucoup d'eau pour refroidir leurs serveurs par évaporation.

Selon Ken Brown, directeur municipal par intérim d'El Reno, environ 3,8 millions de gallons, soit approximativement 14,4 millions de litres, ont disparu du réseau avant que les équipes municipales ne repèrent l'origine de la fuite à l'aide d'hélicoptères et de drones.

Faute de pression, l'eau a été coupée pendant plusieurs jours au sud de l'autoroute I-40 et à l'ouest de la route 81, si bien que les écoles publiques d'El Reno ont annulé les cours mercredi et jeudi. Le tribunal du comté de Canadian a fermé faute d'eau courante pour les sanitaires.

Ken Brown a annoncé vouloir poursuivre le propriétaire du site pour récupérer les dépenses de la ville, sans faire payer les habitants.

