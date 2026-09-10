Athlon BT exploite un data center de minage Bitcoin en Oklahoma. Environ 14 millions de litres d'eau se sont écoulés en quelques jours d'une prise d'incendie clandestine, dissimulée sous des broussailles sur son terrain. Cette énorme fuite a provoqué la fermeture des écoles, commerces et du tribunal du comté d'El Reno, faute de pression suffisante dans le réseau.
El Reno est une ville d'environ 20 000 habitants du comté de Canadian, en Oklahoma. Les data centers de minage Bitcoin consomment souvent beaucoup d'eau pour refroidir leurs serveurs par évaporation.
Selon Ken Brown, directeur municipal par intérim d'El Reno, environ 3,8 millions de gallons, soit approximativement 14,4 millions de litres, ont disparu du réseau avant que les équipes municipales ne repèrent l'origine de la fuite à l'aide d'hélicoptères et de drones.
Faute de pression, l'eau a été coupée pendant plusieurs jours au sud de l'autoroute I-40 et à l'ouest de la route 81, si bien que les écoles publiques d'El Reno ont annulé les cours mercredi et jeudi. Le tribunal du comté de Canadian a fermé faute d'eau courante pour les sanitaires.
Ken Brown a annoncé vouloir poursuivre le propriétaire du site pour récupérer les dépenses de la ville, sans faire payer les habitants.
Un arrêté municipal de 2023 qui n'a jamais été appliqué
Athlon BT exploite le site depuis un permis de construire délivré en 2021, pour un data center dédié au minage de Bitcoin et au stockage de données d'intelligence artificielle.
Selon des documents municipaux, le site présentait dès 2023 des structures dangereuses, des problèmes de drainage, des permis expirés et l'absence de certificat d'occupation final. En conséquence, un arrêté de travaux a été émis en juin 2023, avec une mise en conformité exigée avant la fin de l'année.
Mais le site a continué de fonctionner avec des conteneurs maritimes assemblés sur place, et l'arrêté n'a jamais fait l'objet d'un contrôle, comme Ken Brown l'a reconnu le 1er septembre devant la presse. « Nous avons échoué », a-t-il affirmé. Il a ajouté qu'en interne, chacun présumait que l'arrêté de travaux était respecté. Le site a depuis été déclaré impropre à l'occupation, avec un avis d'abattement de dix jours, et une audience administrative est prévue le 14 septembre pour statuer sur son sort.
Selon Athlon BT, son système de refroidissement fonctionnait pourtant à l'air et sans eau, alors que son site Internet avait auparavant mis en avant des solutions de refroidissement par eau. Le site Internet de l'entreprise affiche pour l'instant un simple message de maintenance.
Amazon a consommé près de 9,5 milliards de litres d'eau en 2025
D'après le bilan qu'on vous a relayé récemment, Amazon a consommé près de 9,5 milliards de litres d'eau pour ses centres de données en 2025. L'entreprise limite le refroidissement par eau aux pics de chaleur, au-delà de 29 degrés Celsius, et recourt à l'air ambiant le reste du temps et indique une efficacité de 0,12 litre d'eau par kilowattheure produit, contre 0,84 litre en moyenne dans le secteur.
Aux Pays-Bas, Microsoft avait promis à ses riverains une consommation annuelle de 12 à 20 millions de litres pour son site du nord du pays. En pleine sécheresse, un journal local a rapporté une consommation réelle de 84 millions de litres. Un expert indépendant a toutefois évalué ce chiffre à plus de 100 millions.
Par ailleurs, dans le Wyoming, la ville de Cheyenne a infligé une amende d'environ 8 600 euros à Goat Systems. Cette société exploite un site loué par Meta et a rejeté plus de 3 millions de litres d'eaux usées contaminées par la bactérie Cupriavidus gilardii dans les égouts municipaux entre janvier et mars.
Plus largement, le réseau américain de canalisations d'eau est fragile. Environ 20 % de ses conduites sont vétustes et près de 240 000 ruptures surviennent chaque année, selon un rapport 2025 de l'association américaine des ingénieurs civils.