La pollution de l'air inquiète particulièrement les associations locales. Des particules fines, métaux lourds et gaz toxiques libérés par les centrales à charbon sont associés à des cancers, des maladies cardiovasculaires et des complications pendant la grossesse. La région de Pavlodar afficherait déjà des taux de cancers nettement supérieurs à la moyenne nationale. Dès 2023, une étude de l'ONG tchèque Arnika classait Ekibastouz parmi les villes les plus polluées du pays, avec les plus fortes concentrations de dioxyde de soufre relevées et un taux de dioxyde d'azote trois fois supérieur à celui des villes comparables. Autour de la mine, les terrils formés par les déblais ne sont pas non plus sans danger, puisqu'ils peuvent émettre des poussières, contaminer les eaux et, lorsqu'ils contiennent encore du charbon, s'échauffer jusqu'à entrer spontanément en combustion, une situation déjà observée sur place au début de l'année.