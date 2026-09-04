Le chinois s’attaque à deux goulets d’étranglement à l’IFA 2026 : la chauffe de la recharge sans fil Qi2 à 25 watts et les traitements lourds sur NAS. Sa batterie externe MagFlow Pro et sa station 3-en-1 refroidissent activement le smartphone en charge, tandis que les DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra adoptent de nouveaux processeurs Intel et jusqu’à 96 Go de mémoire vive.
Ugreen veut mettre fin aux charges sans fil laborieuses. En parallèle d’HomeAgent et de son écosystème AIoT, la marque profite de l’IFA 2026 pour dévoiler trois accessoires MagFlow Qi2 à 25 watts centrés sur la gestion thermique ainsi que deux NAS haut de gamme destinés aux créateurs et aux petites entreprises.
Une batterie Qi2 25 watts qui se prend pour un PC
Produit le plus spectaculaire, la MagFlow Pro de 10 000 mAh est présentée comme la première batterie externe magnétique Qi2 à 25 watts équipée d’un refroidissement liquide par micropompe. Le circuit CryoPulse associe circulation de liquide et feuille de cuivre pour limiter la chauffe.
Lors de ses propres essais menés à une température ambiante de 25°C, Ugreen affirme avoir limité la température mesurée à 38°C, contre 48°C pour son appareil de référence. La marque ne détaillant pas complètement le point de mesure et le matériel comparé, ce gain de 10°C devra être confirmé par un test indépendant.
La batterie dispose aussi d’un câble USB Type-C intégré délivrant jusqu’à 45W et d’un écran affichant la puissance et la charge restante. Elle est commercialisée dès aujourd’hui à 119,99 euros. La station MagFlow Pro 3-en-1, facturée 139,99 euros, refroidit pour sa part l’iPhone avec un module Peltier et un ventilateur annoncé sous les 15 dB. Un modèle pliable 2-en-1 complète la gamme à 49,99 euros.
Ce renfort de refroidissement n’est pas superflu puisque le Qi2 à 25W délivre près de 70 % de puissance supplémentaire par rapport au Qi2 lancé initialement à 15W. Mais, attention, ce genre de produits ne garantit pas obligatoirement une charge plus courte, car d’autres facteurs rentrent en compte comme la conception du téléphone, sa température et le niveau de sa batterie.
Les DXP6800 et DXP8800 passent en mode Ultra
Les serveurs NASync DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra conservent pour leur part six et huit baies SATA, auxquelles s’ajoutent deux emplacements M.2. Leur capacité maximale atteindrait ainsi 208 et 272 To, des chiffres qui additionnent tous les supports de stockage et ne tiennent pas compte de l’espace perdu avec le RAID.
Tous deux embarquent 8 Go de mémoire vive DDR5, extensibles à 96 Go, deux ports Ethernet 10 Gb/s, deux Thunderbolt 4, un emplacement PCIe 4.0 x4, une sortie HDMI 8K ainsi qu’un lecteur de cartes mémoire SD.
- Châssis métallique robuste
- CPU puissant et iGPU intéressant
- 2x RJ45 10GbE agrégeables
La principale évolution se cache dans les processeurs embarqués. Le DXP6800 Ultra adopte un Intel Core 5 120U, tandis que le DXP8800 Ultra passe au Core 7 150U, les deux puces étant dotées de 10 cœurs et 12 threads. Leur puissance supplémentaire devrait surtout bénéficier au transcodage, à l’indexation, au chiffrement, aux conteneurs Docker et aux machines virtuelles.
Ugreen annonce des tarifs aux États-Unis de 1 450 et 1 780 dollars, sans encore préciser les prix pour la France. D’un côté, la marque fait tout pour éviter la chauffe lors de la recharge ; de l’autre, elle donne davantage de répondant à ses NAS.
Source : Ugreen
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