Produit le plus spectaculaire, la MagFlow Pro de 10 000 mAh est présentée comme la première batterie externe magnétique Qi2 à 25 watts équipée d’un refroidissement liquide par micropompe. Le circuit CryoPulse associe circulation de liquide et feuille de cuivre pour limiter la chauffe.

Lors de ses propres essais menés à une température ambiante de 25°C, Ugreen affirme avoir limité la température mesurée à 38°C, contre 48°C pour son appareil de référence. La marque ne détaillant pas complètement le point de mesure et le matériel comparé, ce gain de 10°C devra être confirmé par un test indépendant.